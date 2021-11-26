سلمان بن حمد يشهد احتفال اليوم الوطني البحريني في «إكسبو دبي»

المصدر: دبي - وام

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زار الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، إكسبو 2020 دبي، أمس، وشهد الاحتفال باليوم الوطني لبلاده، وكان في استقباله معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «أود أن أهنئ مملكة البحرين الشقيقة على مشاركتها المتميزة في إكسبو 2020 دبي، والتي نراها فرصة مناسبة كي نروي للعالم كله ما حققته البحرين على صعيد التنمية والتطور على المستويات كافة، وطرح الأفكار الرائدة والبرامج المستقبلية التي تسعى إلى إنجازها بهدف جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم».

وأضاف معاليه: «يعرض جناح البحرين في إكسبو 2020 عدة أوجه للجمال والإبداع والتميز، وتحت شعاره «الكثافة تنسج الفرص» أصبح الجناح نافذة للزوار على الثقافة العريقة والتراث الأصيل لمملكة البحرين، فيما يستعرض تصميمه بوضوح قيم التنوع والتعددية الثقافية التي تميز المملكة».

وقالت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للثقافة والآثار: «من الجميل تقاسم الفرح مع دولة شقيقة وقريبة ومحببة إلينا والتي تحتفي هي أيضاً بمرور 50 عاماً على اتحاد إماراتها.. اليوم، ونحن نحتفل بالعيد الوطني، إنما نحتفي بالصنيع الحضاري لأوطاننا، فالإمارات التي تحتضن العالم كله في هذا التجمع الذي يصل لأول مرة إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تؤكد فيه أنها منذورة للإنجاز والمنح والتواصل مع كل العالم بشعوبه وحضاراته».

وحول التصميم الفريد للجناح البحريني، قالت الشيخة مي: «العمارة هي لغة الحضارة كما أقول وأردد دائماً.. وخلال الفرص الاستثنائية مثل إكسبو 2020 دبي، نحاول تقديم البحرين في أجمل صورة».

ودعت زوار الجناح البحريني إلى زيارة مملكة البحرين للتعرف إلى شواطئها ولؤلئها واقتصادها وكل ما يميز حضارتها التي تعود إلى 5000 سنة.

وقد انطلقت احتفالات اليوم الوطني لمملكة البحرين بمراسم رفع العلم الرسمية في ساحة الوصل وأعقبتها عروض لفرقة المشاة الموسيقية التابعة لشرطة البحرين.

ويستكشف جناح البحرين في إكسبو 2020 موضوع الكثافة بصفته عاملاً داعماً وممكناً للفرص عبر تجربة الزوار الغامرة، بدءاً من البيئة المكانية الحسية التي أنشأها هيكله المعماري الرائد.

ويستعرض الجناح بشكل بارز تنوع الحرف اليدوية البحرينية التقليدية وإنتاج المنسوجات المعاصرة، فضلاً عن الابتكار والمهارات التي تعد جوهر عمليات هذه الحرف والمنسوجات.

وتمثل الأيام الوطنية والفخرية في إكسبو 2020 دبي مناسبات للاحتفال بكل من المشاركين الدوليين، الذين يزيد عددهم على 200 مشارك، لتسليط الضوء على ثقافاتهم وإنجازاتهم وعرض أجنحتهم وبرامج فعالياتهم.

وتستمر فعاليات إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022 ويدعو الحدث الدولي الزوار من جميع أنحاء كوكب الأرض إلى المشاركة في صنع عالم جديد، في احتفال بإبداع البشر وابتكاراتهم وتقدمهم وثقافاتهم على مدار ستة أشهر.