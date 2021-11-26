الإمارات صعود عالمي ضمن مؤشر الابتكار

المصدر: دبي- البيان

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حلت دولة الإمارات، في المرتبة الأولى عربياً، والثالثة ضمن 27 من الاقتصادات العالمية الناشئة، متقدمة على دول مثل الصين والهند وروسيا، والمرتبة 23 عالمياً، بين 123 دولة، في تقرير «مؤشر الجاهزية للمستقبل»، الذي أصدره مركز «بورتولانز» في العاصمة الأمريكية واشنطن، بالشراكة مع شركة «غوغل» العالمية في سبتمبر 2021.



يمثل التقييم المستمر، الركيزة الأساسية الخامسة لنجاح منظومة استشراف المستقبل، وتكاملها في دولة الإمارات، لأنه يرسم خارطة طريق واضحة، تعتمد على إحداثيات ومعطيات وأرقام واضحة، ومؤشرات أداء معرّفة وموثوقة ومحترمة عالمياً.



ولأن استشراف المستقبل مرتبط ارتباطاً عضوياً بترسيخ ثقافة الابتكار، تابعت الإمارات أيضاً، صعودها ضمن «المؤشر العالمي للابتكار»، الصادر في سبتمبر 2021، عن «المنظمة الدولية للملكية الفكرية»، التابعة للأمم المتحدة في جنيف. وحازت الإمارات المرتبة الأولى عربياً، والــ 33 عالمياً، برصيد 43 نقطة، على «المؤشر العالمي للابتكار»، لعام 2021، لتتصدر عربياً للعام السادس على التوالي، وتتقدم مركزاً إضافياً في ترتيبها العالمي، مقارنة بعام 2020.



ركيزة التقييم المستمر هذه، ساهمت في استشراف المخاطر، وتحسين إدارة الأزمات، وتوقع الفرص المستقبلية الواعدة، بناء على المعطيات والأرقام، كما في فرص الاقتصاد الرقمي، وأنماط العمل المتعددة والمرنة، والاقتصاد الدائري والأخضر، وآفاق الاقتصاد الجديد، وأنماط العمل المستحدثة، واستباق احتياجات ومتطلبات السوق.



استشراف مستقبل الصحة وأبحاثها



كما ساهم التقييم المستمر في ضمان التعافي السريع من الجائحة، ودعم سبل استشراف مستقبل أفضل للوقاية والرعاية الصحية، مثل إطلاق مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية، بتمويل أولي يعادل 300 مليون درهم، لتعزيز مسارات الابتكار الطبي والبحوث الطبية، ونجاح إنتاج «حياة فاكس»، في أبوظبي، أول لقاح محلي الصنع على مستوى المنطقة.



شراكات مع العالم ولأجله



ومن أهم ركائز منظومة استشراف المستقبل بدولة الإمارات، ركيزة الشركات المحلية والعالمية، والتي تهدف جميعها لتطوير مسارات تخيل المستقبل، وتصميمه وصناعته، وتعزيز التعاون المشترك، وتضافر الجهود، وتنسيقها وتكاملها لتحقيق ذلك.



ولعل الميدان الأبرز لإبرام الشراكات الدولية المرموقة، والإطلالة على مستقبل وشكل حكومات الغد، هي القمة العالمية للحكومات، التي جمعت على مدى دوراتها، الآلاف من قادة العالم، ومسؤولي الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء، لاستشراف مستقبل أفضل للمجتمعات البشرية، من موقعها كمنصة عالمية، تهدف إلى استشراف مستقبل الحكومات حول العالم، وتبادل المعرفة بين قادة الفكر، وكمركز للتواصل بين صناع السياسات، ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني، في سبيل تحقيق التنمية البشرية، وإحداث تأثيرات إيجابية في حياة مجتمعات المستقبل.



مجالس المستقبل العالمية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي



ومن الأمثلة على المنصات الناجحة، التي تترجم أهمية الشراكات من أجل استشراف المستقبل، مبادرة اجتماعات مجالس المستقبل العالمية، التي تنظمها حكومة دولة الإمارات، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتجمع أكثر من 700 مستشرف وخبير ومسؤول، من 70 دولة حول العالم، في 41 مجلساً تُغطي كل القطاعات، ولضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة في مختلف بلدان العالم، وقّعت حكومة الإمارات، اتفاقيات شراكة الاستراتيجية، مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، لتطوير العمل الحكومي، وتحديث أنظمته، وتعزيز الابتكار، واستشراف المستقبل فيها. وتضم قائمة الدول الداخلة في شراكات استراتيجية مع الإمارات، مجموعة متنوعة من الدول، مثل النمسا، وكولومبيا، وكوستاريكا، وأوزبكستان، والعراق، والأردن، والسودان، ومصر.



مشاركة المعرفة منهج عمل الإمارات



وذلك ما يتوّج حرص الإمارات بتوجيهات قيادة الدولة، على مشاركة منظومة استشراف المستقبل، وتطوير وتحديث آليات العمل والخدمات الحكومية، مع العديد من الدول حول العالم، لتبادل الخبرات، ومشاركة ونقل المعرفة، والإضاءة على النماذج الناجحة، والاستفادة منها، لتصميم مستقبل واعد مستدام للمجتمعات البشرية، في كافة أرجاء الكوكب.