«روح سورينام» إحياءً لذكرى إيدي سنيدرز

المصدر: دبي - البيان

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احتفل جناح دولة سورينام في إكسبو 2020 دبي، بذكرى الموسيقار الراحل إيدي سنيدرز، من خلال عرض قصصي، أقيم على منصة الأرض، بموقع الحدث الدولي، حيث رُويت قصة حياته، مصحوبة بلوحات موسيقية حية.



وقدم عازفون ومؤدون محليون، رواية قصيرة في 30 دقيقة، عن قصة حياة الموسيقار، الذي عاش بين عامي 1923 و1990، وترك إرثاً ضم عشرات المقطوعات الموسيقية، بينها «روح سورينام»، و«ترنيمة عيد الميلاد»، وهما من المقطوعات الموسيقية الخالدة في وجدان الشعب السورينامي.



ولعب مؤدٍ شاب، دور إيدي سنيدرز، أمام الحضور في منطقة الاستدامة، بينما رافقته مجموعة من المغنين والعازفين، الذين قدموا أبرز أعمال الموسيقار الراحل، الذي كان له الفضل في تأسيس العديد من الفرق الموسيقية في هذا البلد، الواقع في شمالي أمريكا الجنوبية، ومنها فرقة موسيقى الشرطة، وفرقة الموسيقى العسكرية.