«سند» و«رولز رويس».. 10 سنوات من الشراكة المثمرة

المصدر: دبي - البيان

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أكدت كل من شركة «رولز رويس»، الشركة البريطانية متعددة الجنسيات، والتي تنشط في مجال أنظمة الطاقة وثالث أكبر شركة منتجة لمحركات الطائرات في العالم، وشركة «سند»، المتخصصة في مجال هندسة الطيران وحلول تمويل وتأجير مكونات محركات الطائرات، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع (مبادلة)، اليوم، التزامهما بتعزيز تعاونهما المتبادل وتركيزهما المشترك على مستقبل الطيران المستدام خلال احتفالهما بمرور عشر سنوات على شراكتهما.



وخلال جلسة نقاشية استضافها مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني على هامش فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع في دورتها الرابعة التي تستضيفها إمارة دبي في معرض «إكسبو 2020 دبي»، سلطت كل من شركة رولز رويس وسند الضوء على الإنجازات المشتركة التي تحققت خلال العقد الماضي، واستعرضتا رؤيتهما المشتركة لتعزيز استدامة قطاع الطيران.



علاقات



وتأكيداً على عمق العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، احتفلت الشركتان بمرور 10 سنوات على الشراكة بينهما فيما يمثل تجسيدًا واضحًا للشراكة من أجل المستقبل التي تم الإعلان عنها أخيراً بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، والتي ستسهم في زيادة حجم التجارة المتبادلة من 91 مليار درهم إماراتي في العام 2019 إلى 130 مليار درهم في السنوات القليلة المقبلة.



وبهذه المناسبة، قال جون كيلي، نائب الرئيس الأول لشركة رولز رويس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يواصل قطاع الطيران والسياحة تأكيد مكانته كمحرك رئيسي في اقتصاد دولة الإمارات، مع تقديرات تشير إلى أن إيرادات هذا القطاع تمثل 13% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وقد اضطلعت رولز رويس بدور أساسي في دعم نمو قطاع الطيران في الإمارات ويسعدنا الاحتفال بمرور 10 سنوات على شراكتنا مع سند. ومن خلال التعاون الاستراتيجي في حلول الطيران المستدام، قد أسهمنا في تعزيز جهود إزالة الكربون من القطاع، وخلق العديد من فرص العمل للعديد من المواهب الإماراتية في السنوات المقبلة».



ومن جهته، قال منصور جناحي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة سند: «تعززت شراكتنا مع رولز رويس طوال الأعوام العشرة الماضية، حيث تمكنا من خلالها الاستفادة من قدراتنا المشتركة وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي لصناعة الطيران. وخلال هذه السنوات العشر طورت سند قدراتها الفنية والهندسية في دعم صيانة محرك ترنت 700 والذي يستخدم على طائرات إيرباص A330. وفي العام 2019، تم تكريس الشراكة بتوقيع اتفاقية بقيمة تفوق 23 مليار درهم لتصبح سند شريكًا عالميًا لصيانة محركات ترنت 700».



وحضر الفعالية كل من معالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، والرئيس المشارك لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني عن دولة الإمارات، واللورد إدوارد أودني ليستر، المبعوث الخاص السابق لحكومة المملكة المتحدة، والمستشار الاستراتيجي لرئيس الوزراء بوريس جونسون، والرئيس المشارك لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني عن المملكة المتحدة.



شفرة



واحتفاء بمرور عشر سنوات على شراكتهما، قدمت شركة رولز رويس لمنصور جناحي شفرة تذكارية فريدة من نوعها من محرك رولز رويس ترنت 700، الذي أصبح المحرك المفضل لأكثر من 60 مشغلاً لطائرة إيرباص A330 الشهيرة، مع وجود أكثر من 1400 محرك في الخدمة حالياً. وقد ركزت الشراكة التي تتمتع بها سند مع رولز رايس منذ العام 2011 على هذا المحرك المتميز، كما قدمت شركة سند لجون كيلي قارباً شراعياً إماراتياً مصنوعاً من شفرات المحرك، كرمز للتقاليد والثقافة الوطنية الإماراتية.