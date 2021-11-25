عبدالله بن زايد يستقبل رئيس وزراء كوت ديفوار بمقر إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي .. باتريك آتشي رئيس وزراء جمهورية كوت ديفوار.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في مقر إكسبو 2020 دبي بحضور كانديا كامارا وزيرة الخارجية والاندماج الأفريقي والمغتربين الإيفوارية ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية - بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكوت ديفوار وجهود تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات إلى جانب الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض سموه وباتريك آتشي مشاركة كوت ديفوار في إكسبو 2020 دبي ودور الحدث العالمي في خلق فرص واعدة للتعاون المشترك بين الدول وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة باتريك آتشي والوفد المرافق مؤكدا على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والحرص على تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

و قبيل الاجتماع .. شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وباتريك آتشي رئيس وزراء جمهورية كوت ديفوار مراسم تبادل 3 اتفاقيات بين البلدين شملت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار واتفاقية خدمات النقل الجوي بين البلدين والتي تم التوقيع عليها بين الجانبين على هامش الزيارة.

وقع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية وكانديا كامارا وزيرة الخارجية والاندماج الأفريقي والمغتربين الإيفوارية.

فيما وقع اتفاقية خدمات النقل الجوي بين البلدين سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني وكانديا كامارا وزيرة الخارجية والاندماج الأفريقي والمغتربين الإيفوارية.