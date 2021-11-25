مذكرة تفاهم تدعم اعتماد قطاع التوصيل على المركبات الكهربائية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «مجموعة بريد الإمارات»، المشغل الرسمي للخدمات البريدية في دولة الإمارات، إبرامها مذكرة تفاهم مع «برايت دروب ذ. م. م.»، وهي شركة ناشئة تابعة لمجموعة جنرال موتورز، تعمل على إعادة صياغة قطاع التوصيل التجاري والخدمات اللوجستية بهدف التحول نحو الاعتماد بشكل رئيسي على المركبات الكهربائية مستقبلاً. ويهدف التفاهم إلى دعم العمليات المتنامية لمجموعة بريد الإمارات، في إطار جهودها لتصبح مزوداً رائداً لخدمات الشحن السريع، إلى جانب تعزيز كفاءة وأتمتة واستدامة حلول الميل الأخير.



وقام بتوقيع الاتفاقية كل من بدر سليم سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات؛ ولؤي الشرفاء، الرئيس والمدير التنفيذي، جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط. وجاء ذلك على هامش أعمال اليوم الثالث للقمة العالميّة للصناعة والتصنيع في دورته الرابعة، والذي يقام خلال الفترة من 22 إلى 27 نوفمبر 2021 في إكسبو دبي 2020.



رؤية مشتركة

ويأتي هذا التعاون تماشياً مع الرؤية المشتركة للطرفين في استكشاف الفرص المتاحة للخدمات اللوجستية المستدامة في دولة الإمارات، لا سيما في قطاع خدمات التوصيل، كما اتفق الطرفان على التعاون في اختبار جدوى المشاريع المستقبلية، بالإضافة إلى تطبيق منظومة خدمات التوصيل من خلال المركبات الكهربائية، وغير ذلك من المفاهيم والتقنيات الجديدة والمبتكرة.



وستعمل مجموعة بريد الإمارات على الاستفادة من خبرات وإمكانيات «برايت دروب» فيما يتعلق ببرمجيات وخدمات ومنتجات التوصيل المتكاملة، بهدف الارتقاء بأعلى المعايير واستدامة توصيل البضائع. وقد صممت حلول «برايت دروب» للحد من انبعاثات الكربون وتقليل الازدحام، ومساعدة شركات مثل «بريد الإمارات» في خفض التكاليف، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز سلامة السائقين، ودفع عجلة الاستدامة.



محفظة الأعمال

وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات: «تواصل مجموعة بريد الإمارات تحقيقاً في محفظة أعمالها من خلال تبني الحلول الذكيّة، وتسعى المجموعة لتعزيز تنافسيتها ودعم ابتكارات النقل المستدام، ويسرنا التعامل مع شركة «برايت دروب» لتوفير خدمات أكثر تطوراً وفعالية لتلبية احتياجات المتعاملين، ويأتي هذا التعاون ترجمةً لالتزام المجموعة بتحسين حلول الميل الأخير والتوصيل السريع، وحرصها على تطوير عملياتها تتسم بالكفاءة والمرونة. وتعدّ الاستدامة جزءاً رئيسياً من خطتنا التحوليَّة، ونسعى لتطوير وتوسيع نطاق شبكة التوصيل واللوجستيات التابعة لنا عبر توظيف التقنيات الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة».



حلول

بدوره، قال ترافيس كاتز، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة برايت دروب: «يسبب تنامي التجارة الإلكترونية تحدّيات جديدة عالمياً. ويمكن أن يسهم تحويل أساطيل التوصيل لمجموعة بريد الإمارات إلى المركبات الكهربائية في تخفيف الآثار السلبية للانبعاثات الناجمة عن المركبات التقليدية. كما يمكن أيضاً الحد من تكاليف التوصيل وتحسين السلامة المرورية في الدولة من خلال الاستعانة بمنتجات برايت دروب المتكاملة، وتركز منظومتنا على الحلول الرائدة ضمن قطاع التوصيل والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المتقدّمة المصممة لتحقيق الازدهار والاستدامة للمجتمعات كافة، كما نؤمن بأن هذه الشراكات ستساعد في تسريع وتيرة نشر التكنولوجيا المستدامة عالمياً».