بولت.. مفاجأة سارة لحمدة الحوسني

المصدر: دبي - البيان

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حقق «جاتوريد»، المشروب الرياضي من بيبسيكو، و«إكسبو 2020 دبي»، حلم البطلة الأولمبية الإماراتية حمدة الحوسني، عدّاءة الأولمبياد الخاص، بالحديث والالتقاء مع ملهمها العداء الجامايكي الشهير يوسين بولت، للمرة الأولى في «إكسبو 2020 دبي»، تكريماً لها على إنجازاتها وكفاحها الرياضي.



وتألقت حمدة الحوسني في المشهد الرياضي لأصحاب الهمم حاصلة على 17 ميدالية في الأولمبياد الخاص، متحدية الصعاب وحاصدة للإنجازات.



مصدر إلهام



وطلبت «جاتوريد» من حمدة كتابة وتسجيل مقطع فيديو، تتوجه فيه إلى يوسين بولت لتخبره لماذا تعتبره مصدر إلهام لها. ولم تعلم حمدة بأنه كان يصغي إليها طوال الوقت. والتقى الرياضيان الملهمان في مكالمة فيديو، حيث دعا يوسين حمدة للانضمام إليه خلال مشاركته في السباق العائلي في «إكسبو 2020 دبي».



والتقت حمدة بيوسين بولت شخصياً للمرة الأولى في «إكسبو 2020 دبي»، ليقودا معاً السباق العائلي، ويجمعا التبرعات لصالح مركز النور لتأهيل أصحاب الهمم، لدعم البرامج التي يقدمها لطلابه، من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقاً.