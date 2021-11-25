فيلم «شروق الشمس».. دعوة للتغيير الاجتماعي

المصدر: دبي - البيان

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عبرت فيبها باكشي مخرجة ومنتجة الأفلام الهندية، عن شعورها بالإلهام والفخر بعرض أحدث أفلامها الوثائقية بعنوان «شروق الشمس»، والحائز جائزة الفيلم الوطني لأفضل فيلم غير روائي، التي يمنحها رئيس الهند، على منصة اليوبيل في «إكسبو 2020 دبي» مساء غد.

«شروق الشمس»، هو فيلم وثائقي رائد حاصل على جوائز، منها أربع جوائز وطنية للأفلام، ويروي قصة رجال عاديين خاضوا معركة غير عادية لكسر أغلال اجتماعية، والنضال من أجل المساواة بين الجنسين في الهند وحول العالم.

أما فيبها باكشي فهي مخرجة ومنتجة أفلام هندية، نالت استحسان النقاد، وحازت العديد من الجوائز، منها أربع جوائز وطنية للأفلام من قبل رئيس الهند، كما نالت الدكتوراه الفخرية في الآداب الإنسانية من جامعة «ألما ماتر» في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، لعملها كمخرجة أفلام وصحافية.

وقالت: بصفتي صانعة أفلام وثائقية أتناول قضايا مُلحة، وقضايا حساسة، ومهمتي دائماً أن أعمل على توعية الجمهور، أنا ممتنة جداً لأن الفيلم لم ينل فقط أعلى تقدير في السينما الهندية، بحصوله على جائزة الفيلم الوطني لأفضل فيلم غير روائي، ولكن تم اختياره أيضاً من قبل الأمم المتحدة، ليتم عرضه في 71 دولة ذات أولوية كجزء من حملتها العالمية HeforShe.

وأضافت: الرسالة التي أود أن يحملها كل فرد من الجمهور الحاضر في هذا الحدث المهم هو أنه يمكن لكل إنسان في العالم أن يكون سفيراً للتغيير من أجل عالم أكثر أماناً وإنصافاً، ولا يمكن إيقاف أي شخص منا عن تحقيق ذلك، يمكننا إعادة تعريف غد أفضل لكل واحد منا في هذا العالم.