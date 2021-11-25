الحدث في أسبوع.. الصناعة والتسامح والشباب والطفل في صدارة المشهد

المصدر: أبوظبي- وام

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تميز الأسبوع الثامن من إكسبو 2020 دبي بالكشف عن عدد من المبادرات العالمية في مجال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي أعلن عنها خلال انعقاد الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، فيما واصلت الفعاليات الخاصة بالتسامح والشباب تصدر المشهد في الحدث العالمي.



عقدت في «إكسبو 2020 دبي» فعاليات الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع بمشاركة 130 دولة ورواد عالميين في مجال التصنيع والتكنولوجيا لمناقشة ورسم مستقبل هذا القطاع الحيوي.



وأطلقت الإمارات على هامش القمة المركز العالمي للصناعات الطبية الحيوية بهدف تعزيز البحوث والتصنيع في قطاع الصحة وعلوم الحياة والاستجابة للمخاطر والتحديات الصحية حالية والطارئة حول العالم، كما شهدت القمة إطلاق المبادرة العالمية لمستقبل السلامة الصناعية التي تهدف إلى تأسيس تحالف عالمي يجمع الجهات كافة المهتمة بالأمن والسلامة في عصر الثورة الصناعية الرابعة، عبر تطوير الحلول وتوظيف الموارد اللازمة لتعزيز السلامة في القطاع الصناعي، وعقد مجموعة من الأنشطة لنشر ثقافة السلامة في بيئة العمل.



الشباب

شهد «إكسبو 2020 دبي» إطلاق منظومة تمكين الشباب الأولى من نوعها في العالم وذلك ضمن خطة دولة الإمارات لمأسسة تمكين الشباب، وستعمل المؤسسة الاتحادية للشباب على تعميم المنظومة في المرحلة الأولى على أكثر من 30 وزارة وهيئة ومؤسسة اتحادية.



التسامح

تواصلت في «إكسبو 2020 دبي» الفعاليات الخاصة بالتسامح حيث شهد الحدث موكباً احتفالياً لفرسان مبادرة «درب زايد للتسامح» بمناسبة اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات بمشاركة فرسان وخيول من شرطة دبي جنباً إلى جنب مع فرقة شرطة دبي الموسيقية، وستنطلق المبادرة في مثل هذا التوقيت من كل عام لتطوف كافة إمارات الدولة وتكون شاهدة على حرص المجتمع الإماراتي على قيمه الأصيلة وتلاحمه خلف القيادة الرشيدة.



الطفل

نظم «إكسبو 2020 دبي» حفلاً عالمياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل بحضور عدد كبير من المسؤولين والخبراء إلى جانب أعضاء من برلمان الطفل الإماراتي وذلك بالشراكة مع وزارة تنمية المجتمع ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف».



وشهدت الفعالية الاحتفالية الرئيسية التي أقيمت في ساحة الوصل عروضاً قدمها أطفال وشباب وقادة يحدثون تغييراً إيجابياً عبر الفنون والابتكار مثل أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب وجيتانجالي راو صاحبة لقب طفل العام من مجلة «تايم» إلى جانب أعضاء فريق الأولمبياد الخاص الإماراتي.



أيام وطنية

احتفلت سلطنة عمان بيومها الوطني الـ 51 في إكسبو 2020 دبي بحضور صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة سلطان عمان.



وتضمن الاحتفال العديد من الفعاليات المميزة من بينها وصول سفينة البحرية السلطانية العمانية «شباب عمان 2» التي تعتبر من أكبر السفن الشراعية في العالم، وتنظيم مسيرة 50 عضواً من الحرس الملكي، ومؤتمر اقتصادي لتعريف رجال الأعمال حول العالم بالفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة.



بدورها احتفلت دولة بيلاروسيا بيومها الوطني في ساحة الوصل بإكسبو 2020 دبي بحضور رومان غولوفتشينكو رئيس الوزراء البيلاروسي، كما احتفلت إيطاليا بيومها الوطني بمشاركة وزير خارجيتها لويجي دي مايو.



البحرين

أطلقت هيئة البحرين للثقافة والآثار ومجلس التنمية الاقتصادية البحرين أسبوع البحرين الوطني في «إكسبو 2020 دبي» الذي احتضن عدداً من أنشطة الأعمال والثقافة لزيادة الوعي حول ما تزخر به البحرين من إرث ثقافي وحضاري غني وما تتمتع به من بيئة مؤاتيه للأعمال.