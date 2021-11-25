صلاح وميسي ورونالدو يتنافسون في قبة الوصل

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف قبة الوصل في قلب إكسبو 2020 دبي النسخة الثانية عشرة من جوائز دبي غلوب سوكر 27 ديسمبر المقبل بحضور نخبة من نجوم كرة القدم العالمية ضيوف مؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل جائزة دبي جلوب سوكر والفائزين بالنسخة 12 من هذه الجائزة الدولية المرموقة.



ستضم هذه النسخة من جوائز دبي جلوب سوكر 14 فئة، أبرزها جائزة «أفضل لاعب في العالم»، والتي يتنافس عليها كبار اللاعبين في العالم وهم المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي نيمار.



وضمن فئة أفضل مدرب في العام، تم ترشيح 14 اسماً أبرزهم روبرتو مانشيني من منتخب إيطاليا وغاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنجليزي بالإضافة إلى توماس توخيل وبيب غوارديولا، ومعهم ليونيل سكالوني الفائز ببطولة كوبا أمريكا في أمريكا الجنوبية مع منتخب الأرجنتين، وأنطونيو كونتي وكذلك دييغو سيميوني، وغيرهم من أبرز مدربي الكرة في العالم.