«دعوات».. التاريخ والثقافة من منظور المطبخ

المصدر: دبي - البيان

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من أعلى سطح مُطلّ على المناظر الخلابّة في الجناح الباكستاني بـ «إكسبو 2020 دبي»، يقدّم مطعم «دعوات»، تشكيلة من الأطباق الباكستانية الشهيرة، التي يهدف من خلالها إلى عرض النكهات المتنوعة من باكستان، حيث تم إعداد قائمة المأكولات في المطعم، من قبل أفضل الطهاة من جميع أنحاء البلاد، تضمّ تنوعاً مستوحى من تاريخ باكستان.



وتم تنسيق قائمة الطعام، بالتعاون مع «إرث»، للضيافة والمأكولات والترفيه.



وعلّق رضوان طارق، المدير العام للجناح الباكستاني قائلاً: «يسعدنا أن نتعاون مع «إرث»، ونقدم وجهتين رائعتين للذوّاقة في الجناح الباكستاني».



وقالت شيخة الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ «إرث»: «تُعدّ مشاركة الطعام والشراب، جزءًا لا يتجزأ من الثقافة الإماراتية والباكستانية. إنه لمن دواعي سرورنا، أن نتعاون مع جناح باكستان، وأن نُطلق رحلتين مذهلتين في عالم الطهو في إكسبو 2020 دبي».



وقام الطهاة المدربون، بإعداد قائمة غنيّة من المأكولات العريقة، مع مراعاة شعار جناح باكستان في إكسبو 2020، وهو «إلهام التفاعل»، بهدف ترك تأثير دائم، وتقديم تاريخ وثقافة وتقاليد غنيّة للجماهير، من خلال الطعام.



سيستقبل المطعم 50 ضيفاً، ليستمتعوا بمذاق شوربة موليغاتوني، وموغلاي هاندي، وهاندي الدجاج، وسمك لاهوري المقلي، ونيهاري لحم البقر، وكاراهي لحم الضأن، وتشابال كباب، والبرياني.