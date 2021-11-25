عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية إيطاليا ويزور الجناح الإيطالي في إكسبو 2020

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية إيطاليا.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في مقر إكسبو 2020 دبي - بحث العلاقات الثنائية الإماراتية الإيطالية وآفاق تنميتها في المجالات كافة بما يعزز مصالحهما المشتركة.

كما بحث سموه ولويجي دي مايو عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي.

واستعرض الجانبان مشاركة جمهورية إيطاليا الصديقة في إكسبو 2020 دبي ودور هذا الحدث العالمي المهم في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة لويجي دي مايو مؤكدا على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين والحرص على تعزيز وتطوير أطر التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان يرافقه لويجي دي مايو جناح جمهورية إيطاليا في إكسبو 2020 دبي والمقام في منطقة الفرص تحت شعار "الجمال يجمع الناس" ويمتد على مساحة 3500 متر مربع.

وأطلع سموه على تصميم الجناح المستوحاة فكرته من جمال وهيبة البحر وعظمة وإبداع المستكشفين في صورة ثلاثة هياكل لسفن مقلوبة تغطي سقف المبنى وتقع فوق أعمدة طويلة يحمل كل منها لونا من ألوان علم إيطاليا الثلاثة الأخضر والأبيض والأحمر وتبدو من أعلى في شكل ثلاث زهرات متفتحة.