دعوة للطلاب بالمشاركة في «تحدي سيسكو للاستدامة»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة سيسكو عن إطلاق مسابقة «تحدي سيسكو للاستدامة» لطلاب الجامعات على مستوى الإمارات، وذلك في معرض إكسبو 2020 دبي. ودعت المسابقة رواد الأعمال الشباب والمدافعين عن البيئة لمشاركة أفكارهم حول الطرق التي يمكن أن تساهم فيها التكنولوجيا في تسريع تنفيذ أجندة الحفاظ على البيئة وقياس تأثيرها.



وقال شركة سيسكو إنها، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة في بناء مستقبل أكثر ابتكاراً واستدامةً واخضراراً، تُشجع من خلال هذا التحدي الطلاب على تقديم حلول إبداعية للتصدي لأكبر التحديات التي تواجهها المنطقة. وأوضحت أن على كل مشارك اختيار تحد معين، وتصميم حل لهذا التحدي يعتمد على التكنولوجيا، ومن ثم تسليط الضوء على تأثيره الواضح على البيئة. ويمكن للمشاركين اختيار واحدة من أربعة محاور هي، التنقل المستدام، المباني المستدامة، المرافق المستدامة، خدمات المواطنين والحوكمة المستدامة.



حول التحدي الجديد، علّقت أديل ترومبيتا - نائب رئيس تجربة العملاء لدى سيسكو أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا بقولها: «من خلال تحدي الاستدامة الذي أطلقته سيسكو، نوظف أدواتنا وخبراتنا لتمكين الشباب وتشجيعهم على الابتكار من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة. يسعى معرض إكسبو 2020 دبي ليكون أكثر المعارض الدولية استدامة في التاريخ، مما يجعله منصة مهمة للغاية لإشراك الشباب والاستماع إلى أفكارهم، وإحداث التغيير المرجو».



من جهتها، قالت دينا ستوري - رئيسة عمليات الاستدامة في إكسبو 2020 دبي: «بصفتها شريك الشبكات الرقمية الرسمي لمعرض إكسبو 2020 دبي، تُشاركنا سيسكو ذات الفهم العميق والرؤى المستقبلية، مما يساعد في دفع عجلة أجندة الابتكار المستدام إلى الأمام. لقد لمسنا خبرة سيسكو التكنولوجية العالية بشكل مباشر، ويُسعدنا دعوتها لطلاب جامعات الإمارات العربية المتحدة للعمل معهم في هذا التحدي».