احتفالاً باليوبيل الذهبي حفل لتكريم الفائزين في هاكاثون «معاً عن بُعد»

المصدر: دبي ـ البيان

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يشهد جناح السويد في إكسبو 2020 دبي، في الخامس من ديسمبر المقبل، حفل تكريم للفائزين في هاكاثون «معاً عن بُعد» الذي تم إطلاقه تحت رعاية وزارة الاقتصاد بهدف تسريع جهود بناء مستقبل أكثر اتصالاً، وإيجاد حلول للتحديات العالمية الراهنة من خلال العمل مع مبتكرين ومبدعين ورواد في دولة الإمارات لتطوير حلول قائمة على التكنولوجيا تتماشى مع الرؤى والأهداف الوطنية لدولة الإمارات.



وتأتي الفعالية بمبادرة من شركة إريكسون احتفالاً باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة بحسب بيان للشركة. وقالت الشركة في بيانها إنه بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بالمسيرة الإنسانية والحضارية الفريدة للخمسين الأولى، يمثل إكسبو 2020 دبي منصة مثالية لاستعراض مسيرة التنمية والبناء. وأوضحت أن شركة إريكسون تفخر بمساهمتها في مسيرة البناء والازدهار منذ تأسيس أعمالها في الدولة قبل 41 عاماً، وتؤكد التزامها الراسخ بمواصلة العمل وتسخير قوة التكنولوجيا والاتصالات لتعزيز مسيرة التقدم والبناء في المستقبل.