«جوف الغابة» رحلة تجسّد قيمة «الأرض»

المصدر: دبي ـ مرفت عبد الحميد

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يعرض جناح الاستدامة في إكسبو 2020 دبي الجانب المظلم من التغيرات التي طرأت على الكوكب الأخضر، من خلال رحلة «جوف الغابة»، حيث يمشي الزائر في مسار الغابات ويجد آلة ضخمة تجسد المصانع وتدخل فيها الموارد الطبيعية من نباتات وحيوانات، وتخرج كبضائع وهي تنقسم إلى ما بين بضائع مهمة وقيمة وأخرى لا قيمة لها ويمكن الاستغناء عنها.

هذه التجربة الفريدة والثرية تحفز الزائر لاسيما طلبة المدارس والجامعات الذين يتوافدون يومياً لزيارة جناح الاستدامة بالحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، على التفكير جيداً في حياتهم اليومية وكيف يقللون من استخدام البضائع التي لا نفع لها، خاصة التي تؤثر على الكوكب الذي نعيش عليه وعلى البيئة بشكل عام.

الرحلة التي لا تستغرق سوى دقائق معدودة، تنتهي بطابع إيجابي توصل للزائر أن كل فرد فينا يمكنه تغيير الأمور إلى الأفضل إذا غيرنا من نمط حياتنا وفكرنا في الأشياء التي نقوم بها ومدى تأثيرها على كوكبنا، من خلال أسلوب العرض الذي يمس قلوب الزوار ومشاعرهم وأحاسيسهم، كونها الطريقة الأمثل لإيصال الإحساس بالمسؤولية تجاه الحفاظ على كوكب الأرض وحمايته من التغييرات الضارة.

ويأمل جناح «تيرا» أو جناح الاستدامة، من استعراض رحلة «جوف الغابة» تحويل زوار إكسبو 2020 دبي إلى سفراء للاستدامة، عبر تسليط الضوء على الضرورة الملحة لمعالجة الآثار البيئية السلبية، الناجمة إلى حد كبير عن السلوك البشري، من خلال تجربة مصممة لتمكين الزوار من فهم تأثيرهم في البيئة ودفعهم ليكونوا عوامل تغيير.