منتخب جنوب أفريقيا الوطني للرجبي يزور إكسبو 2020

المصدر: البيان

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أكد فريق جنوب أفريقيا الوطني للرجبي أن إكسبو 2020 دبي حدث مذهل، وذلك أثناء زيارة الفريق موقع الحدث الدولي، اليوم الأربعاء، خلال إقامته في دولة الإمارات للمشاركة في بطولة طيران الإمارات لسباعيات الرجبي التي تنطلق يوم الخميس، الثاني من ديسمبر المقبل.

وقال اللاعب برانكو دو بريز خلال زيارته لجناح بلاده في إكسبو 2020 دبي: "سعيد حقاً ومتحمس للعودة إلى دبي. بطولة طيران الإمارات للرجبي هي إحدى البطولات التي يحب الجميع المشاركة فيها، حيث تقوم الفرق بالتدريب اللازم وتتطلع أن تكون الأفضل. وإنه لأمر مدهش أن أقف في جناح جنوب إفريقيا اليوم، والذي يقدم أشياء جديدة".

وقال أشلي إيفرت مدير الفريق: "نستمتع حقاً بكوننا في دبي؛ يوجد الكثير من المغتربين هنا (مواطنو جنوب إفريقيا المقيمون في دولة الإمارات)، ونحصل على دعم لا يصدق. بطولة طيران الإمارات للرجبي هي البطولة التي كنا الأكثر نجاحاً فيها".

وأضاف: "إنه أمر لا يصدق أن أكون في إكسبو 2020 دبي، حيث تعرض كل هذه البلدان أشياء لا تصدق؛ وأن نتذكر كَمْ نحن محظوظون للعيش في مثل هذا البلد المذهل (جنوب إفريقيا) الذي يتمتع بالكثير من الإمكانات والكثير لنقدمه".

وقال نيل باول، مدرب الفريق: "عادة، نأتي إلى دبي كل عام، وبعد توقف لمدة عام (بسبب كوفيد 19)، من الرائع العودة وأيضاً رؤية جميع الثقافات في إكسبو 2002 المذهل حقاً، وأيضاً رؤية جناح جنوب إفريقيا، الذي يعرض ما تتميز به بلادنا من الثقافات المختلفة والابتكارات".

وتقدم بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي مزيجاً من منافسات الرجبي المثيرة للجمهور، وتتيح للعائلات والأصدقاء والمشجعين فرصة الاستمتاع بالعديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية.