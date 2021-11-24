إيطاليا تحتفي بيومها الوطني في إكسبو 2020

المصدر: البيان

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احتفلت جمهورية إيطاليا اليوم الأربعاء، بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، وذلك بحضور وفد إيطالي رفيع المستوى تقدمه معالي لويجي دي مايو، وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية إيطاليا، وباولو جليسنتي، المفوض العام لجناح إيطاليا في إكسبو 2020 دبي.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، بالوفد الإيطالي، قبل أن تبدأ مراسم عزف النشيد الوطني لدولة الإمارات والنشيد الوطني لجمهورية إيطاليا ورفع علم كل من البلدين في ساحة الوصل، في قلب موقع إكسبو 2020 دبي.

وشملت فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية إيطاليا عرضاً قدمه الدرك الوطني الإيطالي "كارابينيري"، تضمن معزوفات موسيقية إيطالية متنوعة أبهرت الحضور بجمالها وروعتها.

جمال ساحر

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك: "إن تاريخ إيطاليا الغني وثقافتها ألهم الفنانين والكتاب والمبتكرين من جميع أنحاء العالم عبر العصور، وينعكس ذلك في جناح إيطاليا المصمم بشكل فريد. تحت عنوان "الجمال يجمع الناس"، يعد الجناح عرضاً آسراً للفنون والثقافة معاً، حيث يشارك مفهوم إيطاليا الساحر للجمال مع زوارنا من خلال المحتوى المنسق بشكل مميز، ويوضح بدقة كيف يتشابك الابتكار مع الثقافة".

وأضاف معاليه: "في إكسبو 2020 دبي، نهج إيطاليا المتعدد التخصصات وتركيز جناحها على الفرص التعليمية والتجارية والثقافية كأولوية، يفتتحان أبواباً جديدة لمزيد من التعاون بين دولتينا من شأنه ضمان تقدم وازدهار شعبينا".

فرص فريدة

وعبر لويجي دي مايو عن سعادته بوجوده في إكسبو 2020 دبي لحضور احتفال العيد الوطني لبلاده في هذا المكان الذي تجتمع فيه ثقافات العالم وتتشارك فيه الإنجازات والابتكارات في العلوم والتكنولوجيا والأعمال.

وأكد دي مايو أن إقامة إكسبو 2020 دبي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ستوفر فرصاً فريدة للعمل، خاصة مع عودة حركة السياحة وانتعاش الأعمال وتدفق الاستثمارات. وقال معاليه: "الجناح الإيطالي في إكسبو 2020 دبي ثري بالأنشطة والمحاور التي تتناسب وشعار إكسبو 2020 دبي".

أضاف دي مايو: "نعتقد أن الجمال وُلد في إيطاليا من خلال إبداع شعبنا، الذي انعكس في الابتكارات التصنيعية والعلمية والتكنولوجية الإيطالية. سوف نسلط الضوء من خلال المشاركة على تنوع إيطاليا بفضل مساهمة جميع المناطق الإيطالية".

وبحسب دي مايو، فقد استقبل الجناح الإيطالي نحو 360 ألف زائر في الأسابيع الخمسة الأولى من افتتاحه، بمعدل 10 آلاف زيارة يومياً، لافتاً إلى أن الجناح يعد أحد الأجنحة زيارة وتقديراً من قبل الزوار. وتحدث معاليه عن الأحداث التي سينظمها الجناح الإيطالي في إكسبو 2020 دبي طوال أيام الحدث الدولي، مثل "حوار الابتكار" الذي صمم كمنصة للشركات الإيطالية لعرض مساهمتها في مختلف الابتكارات العالمية، فضلاً عن منتديات الأعمال التي ستتناول موضوعات التقنية والبيئة والفضاء والأغذية والزراعة وتستعرض فرص التعاون بين رجال الأعمال الإيطاليين ونظرائهم في دولة الإمارات.