احتفالات اليوبيل الذهبي في إكسبو.. سرد لخمسين عاماً من الإنجاز

المصدر: البيان

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برنامج من الفعاليات عالمية الطراز والتجارب الإماراتية الغامرة، يمتد لأربعة أيام، يحيي ذكرى مرور خمسين عاماً على تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بأسلوب مبهِر، يليق باليوبيل الذهبي، بروح مفعمة بالتفاؤل المتجدد لنصف القرن المقبل.

تنطلق الاحتفالات المُقامة في جميع أنحاء موقع إكسبو 2020، من الأول إلى الرابع من ديسمبر المقبل، وتصطحب كل زائر من زوار الحدث الدولي في رحلة من التجارب والقصص الإماراتية الأصيلة، وستشمل مراسم عالمية الطراز، واستعراضات موسيقية استثنائية، ومحادثات هادفة بين ثقافات مختلفة، وعروض أداء وأخرى تفاعلية بنفحة ثقافية.

وبحسب ما أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن عام 2021 هو "عام الخمسين" في دولة الإمارات، تعد هذه الأيام فرصة لتأمّل المسيرة الناجحة لـ "الحالمون الأوائل"، ونحن نحتفل بذكرى مرور خمسين عاماً على تأسيس دولة الإمارات في عام 1971، إذ تتطلع الدولة إلى السنوات الخمسين المقبلة، متحلّيةً بالطموح الجريء نفسه.

تشمل أبرز المحطات في إكسبو 2020 الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي، الذي يُحتفَل به سنوياً لإحياء ذكرى الثاني من ديسمبر من عام 1971، ذكرى اتحاد الإمارات السبع وإعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، نتيجة جهود الأب المؤسس لدولة الإمارات، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي بذلها من أجل توحيد الإمارات.

ومن الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات من يوم الخميس الثاني من ديسمبر المقبل، سيكون الزوار مدعوون لحضور المراسم الرسمية لاحتفالات اليوم الوطني الإماراتي في إكسبو 2020 والمُقامة في ساحة الوصل، وتشمل مراسم رفع العلم، وإلقاء خطابات من مسؤولين رفيعي المستوى، وعرضاً موسيقياً للنشيد الوطني من أداء جوقة من الأطفال، إلى جانب فقرة فن "العازي" من أداء الوسمي، هذا إلى جانب استعراض على الخيول يقدمه فرسان شرطة دبي، وعرض آخر لفرقة الاستعراضات الموسيقية التابعة لوزارة الداخلية الإماراتية ضمن استعراض "ألوان العالم "، الذي سيقدم بين الساعة 12:45 ظهراً و13:15 بتوقيت دولة الإمارات.

عرض فن "العازي"، الذي يقود فيه شاعر عربي جوقة تستجيب لـ"ندائه"، سيتم تقديمه في تمام الساعة 13:00 بتوقيت دولة الإمارات في ساحة الوصل، وذلك في إطار احتفال أصيل تماماً للفخر بالقيم العربية التقليدية المتمثلة في الوحدة، والتضامن، والشجاعة. يتبع بعد ذلك بقليل عرض جوي من أداء شرطة دبي، إلى جانب استعراض موسيقي مدته 30 دقيقة للمغنية الإماراتية فاطمة زهرة العين، واستعراض جوي مبهر لفريق "الفرسان" للاستعراضات الجوية من القوات المسلحة الإماراتية.

والزوار مدعوون أيضاً للقدوم إلى منصة اليوبيل ومسرح دبي ميلينيوم في موقع إكسبو 2020، من أجل مشاهدة بث حي لمراسم الاحتفال الرسمي للدولة باليوم الوطني الإماراتي منقولة من منطقة "حتا"، ابتداء من الساعة 17:30 بتوقيت دولة الإمارات.

وفي الوقت نفسه، سيستضيف مسرح دبي ميلينيوم "رحلة خيط"، وهو عرض حي للحرف اليدوية الإماراتية يتعمق في قلب الثقافة الإماراتية، يليه عرض ألعاب نارية لا يمكن تفويته في تمام الساعة 20:00 مساء، وحفل موسيقي لنجم الغناء الإماراتي عيضة المنهالي على منصة اليوبيل ابتداء من الساعة 20:30.

سيكون العرض المسرحي الغامر الذي سيقدم في ساحة الوصل بعنوان "رحلة الخمسين عاماً"، بمثابة جوهرة تاج احتفالات إكسبو 2020 باليوم الوطني، والذي من المقرر أن يتم عرضه في الفترة من 1-4 ديسمبر المقبل، حيث سيتجاوز هذا العرض حدود الممكن في ساحة الوصل، لتقديم مزيج من الإمكانات المذهلة للأداء البشري، والمسرحي والإمكانات الهائلة في مشهد لم تسبق مشاهدته من قبل في أي مكان، وذلك بمشاركة أكثر من 200 مؤد ينتمون لكافة الدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي.

وقالت آمنة بالهول، مدير إدارة - المخرج الإبداعي التنفيذي، الأنشطة الترفيهية والفعاليات، إكسبو 2020 دبي: "تماشياً مع روح إكسبو 2020 دبي، تجسد قصة (رحلة الخمسين) مقولة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حين قال: (لأننا لسنا دولة في العالم.. بل العالم في دولة)، فمنذ اللحظات الأولى لبدء العرض، سنتعرف على أصحاب هذه الأرض، على أصل أهل الإمارات، الذين لاحقوا التيارات البحرية، وتعلموا لغة النجوم، وأنصتوا لصوت الرياح وهي تكشف لهم عن خفاياها، كما سيكشف العرض عن الرابط الحقيقي الذي يربط شعب الإمارات بالأرض، وعن تمسكه بقيم الأجداد، التي لازالت تدفعنا للأمام حتى يومنا هذا".

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