جامعة الإمارات تطلق برنامج "تعزيز مهارات الطلبة" في إكسبو 2020
أطلق جناح جامعة الإمارات المشارك في إكسبو 2020 دبي برنامج "تعزيز مهارات الطلبة" كأحد الأنشطة الرئيسية للجناح، حيث يستمر البرنامج من شهر نوفمبر 2021 ويستمر حتى مارس 2022.
وقال الأستاذ الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي بالجامعة، ونائب المفوض العام لجناح الجامعة المشارك في إكسبو إن برنامج تعزيز مهارات الطلبة الذي ينظمه الجناح هو برنامج تعليمي ضمن بيئة تدريبية تفاعلية متكاملة تساعد الطالب على الإبداع والابتكار، حيث تتنوع مواضيع البرنامج التي تأتي ضمن شعار الجناح "جامعة المستقبل" بهدف تعزيز وتمكين مهارات الطلبة وربطها بسوق العمل انسجاماً مع رؤية الجامعة في أهمية بناء كوادر وطنية رائدة للمستقبل وتلبي طموحات الدولة استعداداً للخمسين عاماً القادمة. وتم تصميم البرنامج من قبل أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة مع مراعاة التنوع في نوعية وطريقة عرض الدورات التدريبية ..
وتم اعتماد التحفيز كأداة هامة في توصيل المعلومات، كما وتراعي هذه البرامج المرونة والديناميكية المستقبلية التي تضمن مخرجات تعليمية عالية الجودة بما يضمن قدرة الطالب على التأقلم السريع مع المتغيرات في سوق العمل. وتركز محاور البرنامج على الفاعلية الشخصية، والقيادة، والتفكير النقدي، وأهمية جودة الحياة، والتعلم الآلي كأداة للجميع.
وسيشارك في هذه البرامج التدريبية طلبة الجامعة ومن مختلف الكليات بمعدل 20 طالبا لكل برنامج.