جامعة الإمارات تطلق برنامج ‏‏"تعزيز مهارات الطلبة" في إكسبو 2020

المصدر: البيان

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أطلق جناح جامعة الإمارات المشارك في إكسبو 2020 دبي برنامج ‏‏"تعزيز مهارات الطلبة" كأحد الأنشطة الرئيسية للجناح، حيث يستمر ‏البرنامج من شهر نوفمبر 2021 ويستمر حتى مارس 2022.

وقال الأستاذ الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث ‏العلمي بالجامعة، ونائب المفوض العام لجناح الجامعة المشارك في ‏إكسبو إن برنامج تعزيز مهارات الطلبة الذي ينظمه الجناح هو ‏برنامج تعليمي ضمن بيئة تدريبية تفاعلية متكاملة تساعد الطالب ‏على الإبداع والابتكار، حيث تتنوع مواضيع البرنامج التي تأتي ‏ضمن شعار الجناح "جامعة المستقبل" بهدف تعزيز وتمكين ‏مهارات الطلبة وربطها بسوق العمل انسجاماً مع رؤية الجامعة في ‏أهمية بناء كوادر وطنية رائدة للمستقبل وتلبي طموحات الدولة ‏استعداداً للخمسين عاماً القادمة.‏‎ ‎ وتم تصميم البرنامج من قبل أعضاء هيئة التدريس والباحثين في ‏الجامعة مع مراعاة التنوع في نوعية وطريقة عرض الدورات ‏التدريبية ..

وتم اعتماد التحفيز كأداة هامة في توصيل المعلومات، ‏كما وتراعي هذه البرامج المرونة والديناميكية المستقبلية التي ‏تضمن مخرجات تعليمية عالية الجودة بما يضمن قدرة الطالب على ‏التأقلم السريع مع المتغيرات في سوق العمل. ‏ وتركز محاور البرنامج على الفاعلية الشخصية، والقيادة، والتفكير ‏النقدي، وأهمية جودة الحياة، والتعلم الآلي كأداة للجميع.

وسيشارك في ‏هذه البرامج التدريبية طلبة الجامعة ومن مختلف الكليات بمعدل 20 ‏طالبا لكل برنامج.