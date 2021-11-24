أجندة طموحة..قادة فكر ومبتكرون وفنانون من ويلز في إكسبو 2020

المصدر: البيان

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أطلقت حكومة ويلز أجندة طموحة لمشاركتها في إكسبو 2020 دبي والتي تهدف إلى استكمال النجاحات التي حققتها في المنطقة وتنمية صادراتها والترويج لابتكاراتها وصناعاتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ونظمت الحكومة برنامجاً مكثفاً يضم العديد من الفعاليات التي ستقام على مدار الأشهر الستة من عمر الحدث العالمي، بهدف دعم أعمال وشركات ويلز في المنطقة، فضلاً عن تعريف منطقة الشرق الأوسط بدولة ويلز، التي تعد دولة مسؤولة على المستوى العالمي والتي تقدم ابتكارات ومبادرات مميزة داخل حدودها وخارجها.

وتتضمن أجندة حكومة ويلز تقديم العديد من قادة الفكر ومبدعي ومبتكري وفناني ويلز لجمهور الحدث العالمي من خلال استعراض شاملٍ لقيم وثقافة ويلز، فضلاً عن تعريف الجمهور بأكثر ما يميز هذا البلد وتميزه في قطاعات علوم الحياة والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني وتكنولوجيا أشباه الموصلات المركبة.

دعم الأعمال

وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم الشركاء التجاريين الدوليين لدولة ويلز، فضلاً عن أنها تمثل حالياً أكبر سوق لتصدير المنتجات المدنية للمملكة المتحدة في الشرق الأوسط. وكانت الإمارات قبل جائحة كوفيد-19 أكبر سوق تصدير لدولة ويلز خارج الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، مع صادرات تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 500 مليون جنيه إسترليني.

وتتمتع حكومة ويلز بحضور قوي في الإمارات العربية المتحدة ولديها قاعدة دائمة في الدولة منذ عام 2004، عندما افتتحت مكتباً خاصاً بها في السفارة البريطانية في دبي. ويعمل المكتب منذ ذلك الحين على الترويج لدولة ويلز وتمثيل مصالحها التجارية داخل الإمارات وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها.

ويقدم المكتب المساعدة للشركات والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات التي تتخذ من ويلز مقراً لها لبناء وتطوير شراكاتها مع الإمارات تطوير فرص التبادل مع عموم المنطقة. وينصب التركيز الأساسي للمكتب على تقديم الدعم المباشر لمصدّري ويلز من خلال تحديد الشبكات التجارية وفرص التصدير في السوق الإماراتية بما يتماشى مع قدرات شركات ويلز العاملة في قطاعات مثل علوم الحياة والأغذية والمشروبات وأعمال الإنشاءات وقطاع الطاقة، مع اهتمام متزايد بقطاعات التكنولوجيا بما في ذلك الأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الطبية.

ويعمل المكتب مع شركاء ورواد أعمال لبناء علاقات قوية مع أهم المؤسسات الاستثمارية في المنطقة للتعريف بفرص الاستثمار التي توفرها ويلز.

أوبرا ويلز

ويتضمن برنامج حكومة ويلز في إكسبو 2020 دبي إطلاق العرض الأول لأوبرا "الوصل" في دبي أوبرا، وهي أوبرا إماراتية تم إعدادها خصيصاً لإكسبو بالتعاون مع أوبرا ويلز الوطنية.

كما تتضمن الفعاليات الأخرى فرص لقاء أبناء جالية ويلز في الشرق الأوسط مع ضيوف الحدث القادمين من ويلز وإقامة احتفال بعيد القديس ديفيد لمباركة اقتصاد ويلز دائم التطور والذي ساهم بنقل ويلز من قوة صناعية إلى مستقبل أمة يقودها الابتكار وذلك انطلاقا من مبدإ الإبداع كما هو الحال اليوم.

وتستعرض أجندة ويلز أساليبها في تعزيز الرفاهية الوطنية والاستدامة. وكان زوار إكسبو قد استمعوا إلى المفوضة الأولى في العالم لشؤون أجيال المستقبل، صوفي هاو، والتي تم إنشاء منصبها في عام 2016 لتكون بمثابة الوصي المؤتمن على احتياجات ورفاهية الأجيال القادمة.

ويتضمن برنامج ويلز في إكسبو 2020 دبي الاحتفاء بقطاع الأغذية والمشروبات في وايلز وسلاسل التوريد المستدامة والنهج الذي تتبعه ويلز لتمكين المرأة في جميع أنحاء العالم وإلقاء الضوء على النجاحات التي حققتها قطاعات الأعمال الرئيسية في ويلز، مثل أشباه الموصلات المركبة وعلوم الحياة. وسوف تقام فعالية مدتها نصف يوم في جناح المملكة المتحدة حول موضوع علوم الحياة بتاريخ 23 يناير، بينما سيتم تناول موضوع تكنولوجيا التنقل المستقبلي في فعالية تقام بتاريخ 27 فبراير.

وقال فوغان جيثينج، وزير الاقتصاد في حكومة ويلز: "تعتبر الإمارات العربية المتحدة سوقاً استراتيجياً رئيسياً للشركات الويلزية. ونحن نولي أهمية قصوى لتطوير علاقات وثيقة مع دولة الإمارات وتعزيز شراكتنا المزدهرة ويمثل إكسبو 2020 دبي فرصة رائعة لذلك. ولا شك بأن جائحة كوفيد-19 أدت إلى حدوث تحديات ونكسات على هذا الصعيد ولكن لدينا الآن فرصة لا تقدر بثمن للاجتماع مع مندوبي وممثلي الشركات والمؤسسات في الإمارات وجهًا لوجه".

من جانبه، قال بول جيلز، مبعوث حكومة ويلز إلى الإمارات العربية المتحدة: "نستطيع هنا في إكسبو 2020 دبي أن نرى الاقتصاد الإماراتي المتنوع والطموح والديناميكي بصورة واضحة وكاملة، إذ أنه يعبر بشكل لا لبس فيه عن التأثير المتنامي لهذه الدولة على المسرح العالمي. ونسعى لأن تليق مشاركة حكومة ويلز بمستوى هذا الحدث العالمي الذي يمثل احتفالًا بالثقافات والأعمال والاستدامة والابتكار".