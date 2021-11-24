احتفالات استثنائية باليوبيل الذهبي للإمارات في إكسبو 2020 دبي

المصدر: أحمد يحيى

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت آمنة أبوالهول المخرج الإبداعي التنفيذي في إكسبو2020 دبي، أن احتفالات اليوبيل الذهبي للإمارات، ستكون مليئة بالفعاليات والأنشطة الفنية والاستعراضية، التي ستشكل فرصة استثنائية لاستعراض مسيرة 5 عقود من التفوق والريادة للدولة وتعريف العالم بها، مشيرة إلى أن إكسبو يعتبر فرصة رائعة لاستمتاع الزوار المشاركين، باحتفالات ضخمة ومستمرة والتي من المؤكد أنها ستكون استثنائية.



وأضافت خلال الإحاطة الإعلامية اليومية للمعرض الدولي، أن "الفعاليات الرسمية للاحتفالات ستبدأ في الأول من ديسمبر وحتى الرابع منه، فيما سيشكل ذلك فرصة متميزة للجميع للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني للإمارات بأكثر من طريقة وفي العديد من الأوقات، ما سينعكس على ثراء الحدث وتميزه، خاصة أنها احتفالات للحظة مفصلية في تاريخ الوطن".

وتشهد الاحتفالات يوم الثاني من ديسمبر فعاليات متنوعة وكثيرة تشمل البدء بافتتاح بوابة الاستدامة في عرض اليوبيل الذهبي، فيما سيكون ذلك في تمام التاسعة صباحاً ولمدة 15 دقيقة لاحقة، فيما ستنتشر الفرق الشعبية الإماراتية في جميع الساحات داخل "إكسبو دبي 2020"، لنشر الأهازيج والأغاني التراثية الرائعة، فيما سيكون ذلك بين العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.

رفع العلم

وستشهد ساحة الوصل في العاشرة و15 دقيقة ولمدة 45 دقيقة لاحقة رفع علم الدولة، يرافقه غناء الأطفال للنشيد الوطني، فيما ستتبعه عروض "شعر العازي" أحد أهم المظاهر القيمة للتراث والثقافة الإماراتية، لاستعراض لحظات فخر الوطن وسيكون الاحتفال بحدود 10.15 ــ 11 صباحاً، فضلاً عن ذلك ستكون هناك مسيرة احتفالية تؤديها فرقة شرطة وزارة الداخلية تمام 10.45 ــ 11.30 صباحاً، سيتبعها "موكب ألوان العالم" الذي يضم خيول شرطة دبي وفرقة مسيرة وزارة الداخلية والأطفال ويتم تنظيمه تمام 12.54 ـ 13.15 ظهراً، فيما يلحق بها عودة لعروض "العازي" في ساحة الوصل بلازا الساعة 13.00 ـ 13.05، فضلا عن جرافيتي من شرطة دبي 14.00ـ 14.04.

زهرة العين

وسيحظى الزوار بحفلة غنائية ممتعة مع المغنية الإماراتية فاطمة "زهرة العين" في ساحة الوصل الساعة 15.00 ـ15.45، فيما ستكون هناك عروض جوية استعراضية لفرقة فرسان الإمارات الساعة الرابعة عصراً تشهدها سماء إكسبو، بالإضافة إلى العرض الفني " المغزل - رحلة الخيط" وهي قصة تدور بين بين حفيد و جدته، للتعرف على كيف ألهمتنا الحِرف اليدوية الإماراتية، بينما سيكون الزوار على موعد مع موكب "راشد ولطيفة" في شارع الغاف في تمام 16.30 ــ 17.00، فيما ستعود عروض العمل الفني "المغزل" مرة أخرى للجمهور بين الخامسة عصرا ولمدة 30 دقيقة، وستكون هناك مسيرة لفرقة شرطة وزارة الداخلية لمدة ساعة تبدأ في الخامسة عصراً.

وسيشهد زوار إكسبو بثاً مباشراً لمراسم اليوم الوطني التي ستكون في مدينة حتا لمدة ساعة ونصف تبدأ الخامسة والنصف مساء، بينما توجد في منصة البحر مجلس لـ "لفوالا" الذي يعكس تقاليد الضيافة الإماراتية وسيكون ابتداءً من السادسة مساء ولمدة نصف ساعة، يتبعها رحلة عرض الخمسين في ساحة الوصل تمام الـ 19.30 ـ 20.00، ليعود بعدها عرض العمل الفني "المغزل" الساعة 19.30 ــ 20.00.

ألعاب نارية

ولعشاق الألعاب النارية ستكون هناك عروض مثيرة للاحتفال باليوم الوطني بدءاً من الساعة الثامنة مساء، ومن ثم عروض "الإمارات سكاي دايفرز" في حديقة الفرسان 20.15 ــ 20.20، وصولاً إلى الحفلة الغنائية الكبيرة للفنان الإماراتي عيضة المنهالي، التي ستبدأ الثامنة والنصف وحتى العاشرة مساء، من جهتها سيكون هناك عرض للطائرات بدون طيار عند بوابة الاستدامة تمام الـ 22.00 ــ 22.15، تليها عروض موسيقية في منصة اليوبيل 22.00 ــ 23.00، وعودة لعرض رحلة الخمسين في ساحة الوصل بلازا 22.15 ــ 22.45، وانتهاء بالعرض الموسيقي" Exposonix" الذي سيكون بمنصة اليوبيل ابتداء من الحادية عشرة والنصف ولمدة ساعة.