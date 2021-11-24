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إكسبو 2020 دبي اليوم

فعاليات مدهشة في إكسبو 24و25 نوفمبر.. تعرفوا إليها

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يقدم إكسبو 2020 دبي، لزواره يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، الكثير من الأنشطة والأحداث والفعاليات المتنوعة والمدهشة، أبرزها:
 
اليوم الوطني لإيطاليا

-الساعة 10:15، في ساحة الوصل
 
عرض الفرقة الإيطالية للتلويح بالأعلام من مدينة "دي لا كافا"

-من الساعة 10:00 إلى الساعة 10:30، على ساحة الأرض
 
الحدث البارز في الأسبوع الوطني للبحرين:

-"استشراف المستقبل: مسار الشرق الأوسط نحو اقتصاد رقمي"

-للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع المنسق الإعلامي لجناح البحرين
 
حفلة موسيقية لفرقة لاسكالا أكاديمي

-من الساعة 19:30 إلى الساعة 20:40، على مسرح دبي ميلينيوم
 
قمة الصناعة التحويلية والتصنيع العالمية

-من الساعة 09:00 إلى الساعة 18:00، في القاعة 1، مركز دبي للمعارض، المجمع الشمالي
 
مجلس موناكو الاقتصادي

-من الساعة 10:00 إلى الساعة 19:00، في جناح موناكو
 
سلسلة الاستثناءات

- برنامج كيف تنهض المرأة بالقيادة

-من الساعة 14:30 إلى الساعة 17:30، في جناح المرأة
 
ندوة نقاشية تقيمها شركة جارديان للزجاج

-من الساعة 18:00 إلى الساعة 22:00، في جناح لوكسمبورغ
 
حفلة عبدالله الرويشد الغنائية

-من الساعة 20:00 إلى الساعة 22:30، على منصة اليوبيل
 
كشّ ملك! بطولة العالم للشطرنج

-في الفترة من 24 نوفمبر حتى 16 ديسمبر ، في مركز دبي للمعارض
 
الأحداث المرتقبة

  25 نوفمبر
 
بطولة العالم للمدارس في الشطرنج

-في الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر، في جناح إسبانيا
 
اليوم الوطني للبحرين

-في تمام الساعة 16:15، في ساحة الوصل
 
سلسلة إلهام الحياة الفطرية في أبوظبي من هيئة البيئة- أبوظبي

-من الساعة 10:00 إلى الساعة 13:00، على مدرج تيرّا
 
سلسلة الاستثناءات-  القضاء على العنف ضد المرأة

-من الساعة 11:00 إلى الساعة 19:00، في جناح المرأة
 
أسبوع البحرين الوطني: الاستثمار في منتدى البحرين

-للحصول عل المزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع المنسق الإعلامي لجناح البحرين
 
كأس كرة القدم الأرجنتينية

-من الساعة 15:00 إلى الساعة 18:00، الحديقة الأسترالية (كرة القدم الخماسية)
 
أسْتَريت ستافا (عازف الجيتار) وإغزونا (مغني منفرد)

-من الساعة 18:00 إلى الساعة 19:00، على منصة البحر
 
حفلة موسيقية حية – للمغنية ماد هاترز دوتار

-من الساعة 20:00 إلى الساعة 22:30 على مدرج (جناح ألمانيا)
 
الإيقاعات الحديثة لآلة القانون

-من الساعة 20:30 إلى الساعة 21:00، على منصة الأرض
 
عرض أزياء:  القفطان المغربي

-من الساعة 21:00 إلى الساعة 21:30 في جناح المغرب

 

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