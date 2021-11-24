فعاليات مدهشة في إكسبو 24و25 نوفمبر.. تعرفوا إليها
يقدم إكسبو 2020 دبي، لزواره يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، الكثير من الأنشطة والأحداث والفعاليات المتنوعة والمدهشة، أبرزها:
اليوم الوطني لإيطاليا
-الساعة 10:15، في ساحة الوصل
عرض الفرقة الإيطالية للتلويح بالأعلام من مدينة "دي لا كافا"
-من الساعة 10:00 إلى الساعة 10:30، على ساحة الأرض
الحدث البارز في الأسبوع الوطني للبحرين:
-"استشراف المستقبل: مسار الشرق الأوسط نحو اقتصاد رقمي"
-للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع المنسق الإعلامي لجناح البحرين
حفلة موسيقية لفرقة لاسكالا أكاديمي
-من الساعة 19:30 إلى الساعة 20:40، على مسرح دبي ميلينيوم
قمة الصناعة التحويلية والتصنيع العالمية
-من الساعة 09:00 إلى الساعة 18:00، في القاعة 1، مركز دبي للمعارض، المجمع الشمالي
مجلس موناكو الاقتصادي
-من الساعة 10:00 إلى الساعة 19:00، في جناح موناكو
سلسلة الاستثناءات
- برنامج كيف تنهض المرأة بالقيادة
-من الساعة 14:30 إلى الساعة 17:30، في جناح المرأة
ندوة نقاشية تقيمها شركة جارديان للزجاج
-من الساعة 18:00 إلى الساعة 22:00، في جناح لوكسمبورغ
حفلة عبدالله الرويشد الغنائية
-من الساعة 20:00 إلى الساعة 22:30، على منصة اليوبيل
كشّ ملك! بطولة العالم للشطرنج
-في الفترة من 24 نوفمبر حتى 16 ديسمبر ، في مركز دبي للمعارض
الأحداث المرتقبة
25 نوفمبر
بطولة العالم للمدارس في الشطرنج
-في الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر، في جناح إسبانيا
اليوم الوطني للبحرين
-في تمام الساعة 16:15، في ساحة الوصل
سلسلة إلهام الحياة الفطرية في أبوظبي من هيئة البيئة- أبوظبي
-من الساعة 10:00 إلى الساعة 13:00، على مدرج تيرّا
سلسلة الاستثناءات- القضاء على العنف ضد المرأة
-من الساعة 11:00 إلى الساعة 19:00، في جناح المرأة
أسبوع البحرين الوطني: الاستثمار في منتدى البحرين
-للحصول عل المزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع المنسق الإعلامي لجناح البحرين
كأس كرة القدم الأرجنتينية
-من الساعة 15:00 إلى الساعة 18:00، الحديقة الأسترالية (كرة القدم الخماسية)
أسْتَريت ستافا (عازف الجيتار) وإغزونا (مغني منفرد)
-من الساعة 18:00 إلى الساعة 19:00، على منصة البحر
حفلة موسيقية حية – للمغنية ماد هاترز دوتار
-من الساعة 20:00 إلى الساعة 22:30 على مدرج (جناح ألمانيا)
الإيقاعات الحديثة لآلة القانون
-من الساعة 20:30 إلى الساعة 21:00، على منصة الأرض
عرض أزياء: القفطان المغربي
-من الساعة 21:00 إلى الساعة 21:30 في جناح المغرب