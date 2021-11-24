فعاليات مدهشة في إكسبو 24و25 نوفمبر.. تعرفوا إليها

المصدر: البيان

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يقدم إكسبو 2020 دبي، لزواره يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، الكثير من الأنشطة والأحداث والفعاليات المتنوعة والمدهشة، أبرزها:



اليوم الوطني لإيطاليا

-الساعة 10:15، في ساحة الوصل



عرض الفرقة الإيطالية للتلويح بالأعلام من مدينة "دي لا كافا"

-من الساعة 10:00 إلى الساعة 10:30، على ساحة الأرض



الحدث البارز في الأسبوع الوطني للبحرين:

-"استشراف المستقبل: مسار الشرق الأوسط نحو اقتصاد رقمي"

-للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع المنسق الإعلامي لجناح البحرين



حفلة موسيقية لفرقة لاسكالا أكاديمي

-من الساعة 19:30 إلى الساعة 20:40، على مسرح دبي ميلينيوم



قمة الصناعة التحويلية والتصنيع العالمية

-من الساعة 09:00 إلى الساعة 18:00، في القاعة 1، مركز دبي للمعارض، المجمع الشمالي



مجلس موناكو الاقتصادي

-من الساعة 10:00 إلى الساعة 19:00، في جناح موناكو



سلسلة الاستثناءات

- برنامج كيف تنهض المرأة بالقيادة

-من الساعة 14:30 إلى الساعة 17:30، في جناح المرأة



ندوة نقاشية تقيمها شركة جارديان للزجاج

-من الساعة 18:00 إلى الساعة 22:00، في جناح لوكسمبورغ



حفلة عبدالله الرويشد الغنائية

-من الساعة 20:00 إلى الساعة 22:30، على منصة اليوبيل



كشّ ملك! بطولة العالم للشطرنج

-في الفترة من 24 نوفمبر حتى 16 ديسمبر ، في مركز دبي للمعارض



الأحداث المرتقبة

25 نوفمبر



بطولة العالم للمدارس في الشطرنج

-في الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر، في جناح إسبانيا



اليوم الوطني للبحرين

-في تمام الساعة 16:15، في ساحة الوصل



سلسلة إلهام الحياة الفطرية في أبوظبي من هيئة البيئة- أبوظبي

-من الساعة 10:00 إلى الساعة 13:00، على مدرج تيرّا



سلسلة الاستثناءات- القضاء على العنف ضد المرأة

-من الساعة 11:00 إلى الساعة 19:00، في جناح المرأة



أسبوع البحرين الوطني: الاستثمار في منتدى البحرين

-للحصول عل المزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع المنسق الإعلامي لجناح البحرين



كأس كرة القدم الأرجنتينية

-من الساعة 15:00 إلى الساعة 18:00، الحديقة الأسترالية (كرة القدم الخماسية)



أسْتَريت ستافا (عازف الجيتار) وإغزونا (مغني منفرد)

-من الساعة 18:00 إلى الساعة 19:00، على منصة البحر



حفلة موسيقية حية – للمغنية ماد هاترز دوتار

-من الساعة 20:00 إلى الساعة 22:30 على مدرج (جناح ألمانيا)



الإيقاعات الحديثة لآلة القانون

-من الساعة 20:30 إلى الساعة 21:00، على منصة الأرض



عرض أزياء: القفطان المغربي

-من الساعة 21:00 إلى الساعة 21:30 في جناح المغرب