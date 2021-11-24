"أماكن التراث الوطنية في كندا" يخلد ثقافة السكان الأصليين في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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قصص متنوعة مثيرة للاهتمام عن التنوع البيولوجي، والمناخ، والتاريخ، وثقافة ومعرفة السكان الأصليين، تسردها صور معرض "أماكن التراث الوطنية في كندا"، الذي يستضيفه الجناح الكندي في إكسبو 2020 دبي، بالشراكة مع هيئة المتنزّهات الكندية "باركس كندا".

ويخلد معرض الصور الفوتوغرافية الدور الجوهري لثقافة السكان الأصليين في حماية التنوع البيولوجي، كما تعكس الصور المعروضة بعض الأماكن المحمية الأكثر شهرة وجذباً في كندا.

وستتغير الموضوعات الرئيسية للمعرض الفوتوغرافي بما يتماشى مع أسابيع الموضوعات الشاملة لإكسبو، ويستمر حتى نهايته. وتعد "باركس كندا" الجهة المسؤولة عن بعض أعظم الأمثلة على التراث الطبيعي والثقافي لكندا، كما تتولى مهام الحفاظ على سلامتها البيئية والتاريخية للأجيال القادمة.

وقالت ماري جينفييف مونييه، المفوض العام لجناح كندا في معرض إكسبو 2020 دبي: "نحن فخورون بشراكتنا مع "باركس كندا" لتقديم هذا المعرض خلال أسبوع التسامح والشمولية في إكسبو 2020 دبي. إن ثقافة ومعرفة السكان الأصليين تعتبر ركيزة أساسية للحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي لكندا. لدينا كل شيء لنتعلم من احترامهم العميق والراسخ للأرض وموارد المياه".

من جهته، قال رون هولمان، الرئيس والرئيس التنفيذي لهيئة المتنزّهات الكندية "باركس كندا": "يسر باركس كندا أن تكون جزءاً من جناح كندا في إكسبو 2020 دبي، وأن تشارك مع العالم الصور والقصص من بعض الأماكن المحمية الأكثر شهرة وجذباً في كندا. ولطالما كان السكّان الأصليين حماة للأرض والموارد المائية والمناطق الجليدية منذ زمن بعيد لما يُعرف الآن في كندا".

وأضاف: "تعمل باركس كندا بشكل وثيق مع الشعوب والمجتمعات الأصلية من أجل حماية ورعاية المواقع التاريخية والمتنزهات الوطنية والمحميات البحرية الوطنية في جميع أنحاء كندا. وتلتزم هيئتنا بالتعاون مع السكان الأصليين لإدارة هذا الإرث، وبنظام لأماكن التراث الوطنية يرتكز في جذوره على المعارف التقليدية للسكّان الأصليين، ويحترم ارتباطهم العميق بالطبيعة، ويثمّن إسهامات وتقاليد الشعوب الأصلية، ويحكي تاريخ كندا بشكل شامل ومن وجهات نظهر متنوعة".

وأنشأت كندا أول هيئة خدمية للمتنزّهات الوطنية على مستوى العالم في مايو 1911. ولطالما كانت هيئة المتنزهات الكندية رائدة على مستوى العالم في حماية وتمثيل التراث الطبيعي والثقافي من خلال أنظمتها الخاصة بالمتنزهات الوطنية، والمواقع التاريخية الوطنية، والمحميات البحرية الوطنية. إن باركس كندا هي الجهة المسؤولة عن 47 متنزهاً وطنياً، ومتنزه حضري وطني واحد، وخمس محميات بحرية وطنية، و171 موقعاً تاريخياً وطنياً، بما في ذلك تسع قنوات تراثية. وتتم إدارة أكثر من 30 من هذه الأماكن من خلال الإدارة المشتركة والترتيبات التعاونية مع الشعوب الأصلية.