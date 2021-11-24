"هورون" و"كافكاس".. الفولكلور يحتفي بافتتاح الجناح التركي في إكسبو 2020

المصدر: البيان

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رقصات "الهورون" و"كافكاس" ورقصات فلكلورية متنوعة أخرى، قدمتها الفرق التركية على "مسرح الأرض"، ضمن فعاليات افتتاح الجناح التركي في إكسبو 2020 دبي، عكست القيم الثقافية التركية، وحضارة هذا الشعب العريق بكل مكوناتها وسط تفاعل كبير من الجمهور.



كما أدت الفرق التركية رقصات فلكلورية متنوعة أخرى باستخدام الآلات الوترية التقليدية، وآلات النفخ الخشبية، وآلات الإيقاع، تميزت بتشكيلاتها البديعة، والمحتوى الثقافي الغني، حيث أشاد المتابعون بالعروض التي أقيمت في مكان قريب من جناح تركيا.



وتعد هذه الأمسية الترفيهية تتويجاً للفعاليات التي نظمت بمناسبة فتح أبواب الجناح التركي في إكسبو 2020 دبي رسمياً، حيث تم قص شريط الافتتاح من قبل وزير التجارة التركي، محمد موش، والوفد المرافق الذي يمثل الجهات الرسمية التركية والمشرفين على الجناح.