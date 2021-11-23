"البيانو الطائر".. النغم يحلق بزوار إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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مزجت عازفة إيطالية شابة مهارات موسيقية وقدرات بدنية في عرض مميز لـ "البيانو الطائر" أبهر الجمهور في منطقة الفرص بإكسبو 2020 دبي، حيث يستمر العرض حتى شهر فبراير المقبل.

إليانورا كوستانتيني جلست فوق مقعد يختفي خلف ضخامة ثوبها الأبيض الناصع كثوب زفاف، وبدأت العزف أمام جمهور جلس على كراسٍ مضيئة أكملت الأجواء الفنية الرائعة للعرض الفني الذي يقدمه إكسبو 2020 للمرة الأولى في الهواء الطلق.

بعد دقائق، أخذت إليانورا ترتفع شيئاً فشيئاً عن الأرض فوق مقعدها الخفي بينما لم تتوقف أصابعها عن عزف مقطوعة من تأليف الموسيقي الإيطالي لودوفيكو إيانودي، لتستقر على ارتفاع بضعة أمتار وسط تصفيق الحضور.

وقالت إليانورا، وهي عازفة ومدرسة لفنون البيانو، إنها تستمتع أكثر بعروض البيانو الطائر، إذ يمنحها القدرة على التركيز أكثر على العزف دون الالتفات للجمهور.

وأضافت ابنة مدينة البندقية البالغة من العمر 25 عاماً: "هذه العروض الحية تمثل الصلة الحقيقية بين العازف والجمهور. بدأت التدريب على أداء هذه العروض الطائرة قبل نحو عام، وأجدها مثيرة بحق".