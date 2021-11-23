حلبة سباقات الفورمولا 1 الإيطالية تحتفل بمئويتها

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحتفل رياضة السيارات الإيطالية بإنجاز كبير في جناح بلادها بمعرض "إكسبو 2020 دبي"، حيث تحتفل حلبة أوتودرومو ناسيونالي مونزا بالذكرى المئوية لتأسيسها والذي يرجع إلى عام 1922، وكذلك عودة حلبة إيمولا إلى جدول سباقات الفورمولا 1 في عام 2022.

وبمناسبة اليوم الرياضي الإيطالي في معرض إكسبو 2020 دبي، قام كل من أنجيلو دامياني ستيكي، رئيس نادي السيارات الإيطالي (ACI) وستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فورمولا 1، بمناقشة ماضي وحاضر ومستقبل قطاع رياضة السيارات واستعراض الشعار الجديد لحلبة أوتودرومو ناسيونالي مونزا.

يذكر أن إيطاليا تستضيف بانتظام سباقات السيارات لكل من المحترفين والهواة، وتخضع جميعا لإدارة نادي السيارات الإيطالي (ACI)، وهو أيضاً الاتحاد الإيطالي لرياضة السيارات.

ويعتبر نادي السيارات الإيطالي (ACI) جمعية إيطالية عامة غير ربحية تمثل وتحمي وتعزز تطوير السيارات الإيطالية، ويقوم نادي السيارات الإيطالي (ACI) بتنظيم سباقات السيارات منذ تأسيسه في عام 1905، بما في ذلك سباق الجائزة الكبرى للفورمولا ون وميل ميليا، وهو سباق للسيارات الكلاسيكية والعريقة.