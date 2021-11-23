مذكرة تفاهم بين «سند» و«NEXT50»

المصدر: دبي - البيان

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وقعت مجموعة «سند»، الشركة الرائدة عالميًا في مجال هندسة الطيران وحلول التأجير والتمويل في قطاع الطيران والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع (مبادلة)، مذكرة تفاهم للتعاون مع شركة NEXT50، المشروع المشترك القائم بين شركة «القابضة» ومجموعة «جي 42». وتهدف المذكرة لتطوير حلول وخدمات تستند إلى التكنولوجيا لقطاع الخدمات الصناعية.

وقع مذكرة التفاهم كل من منصور جناحي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة سند، وإبراهيم المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة NEXT50، وذلك خلال القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2021 التي تنعقد في مركز دبي للمعارض بإكسبو دبي حتى 27 نوفمبر. وبموجب المذكرة، تتعاون الشركتان لاستكشاف حلول التقنيات المتقدمة القائمة على أدوات تحليل البيانات وتقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مع التركيز على تعزيز الكفاءة عبر قطاعات متعددة.

اتفاقية

من جهته، قال منصور جناحي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «سند»: «تجمع هذه الاتفاقية بين شركتين رائدتين تتطلعان لغاية مشتركة تتمثل في التعاون وتعزيز الإمكانات لتوفير حلول رقمية تتيح تحقيق أفضل النتائج للشركات الصناعية. وتعتبر هذه الشراكة نتيجة مباشرة لجهود شركة سند وتركيزها على تزويد القطاع الصناعي بحلول مبتكرة ومتقدمة قائمة على التكنولوجيا، كما أنها تؤكد دعمنا لرؤية أبوظبي الهادفة لتطوير اقتصاد متنوّع قائم على المعرفة، وتمثل التكنولوجيا المتقدمة الدعامة الرئيسية لتطوره وازدهاره.

وأوضح إبراهيم المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة NEXT50: من خلال الخبرة المتخصصة والحلول الصناعية المتطورة التي تملكها NEXT50، نتطلع للتعاون مع فريق العمل في شركة سند لتوظيف تقنيات تدعم وتطور نمو القطاع الصناعي. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار رسالتنا الرامية لتسريع ودعم فرص تعزيز الأعمال، كما أنها تؤكد أيضًا التزامنا بدعم رؤية أبوظبي لبناء اقتصاد مستدام قائمة على المعرفة».