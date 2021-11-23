«5G» والحوسبة السحابية أساسيات العصر الصناعي الجديد في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

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عقدت الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع جلسة بعنوان «شبكة الجيل الخامس والحوسبة السحابية: العمود الفقري للقوى العاملة»، شارك فيها كل من علي الهاشمي، مدير إدارة سياسات وبرامج العلوم والتكنولوجيا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ وروكميني جلانارد، نائب الرئيس التنفيذي لخدمات المبيعات العالمية والتسويق في أبكاتل لوسنت إنتربرايز، وسيد حشيش، مدير عام مايكروسوفت الإمارات، ويفجيني كولبين، الرئيس التنفيذي في سبير كلاود؛ وآندي بوردي، كبير مسؤولي الأمن في هواوي.

عوامل مساعدة

وفي معرض حديثه في الجلسة، أوضح الهاشمي أن شبكات الجيل الخامس والحوسبة السحابية ستكونان عاملاً مساعداً ومحفزاً لتطوير القطاعي الصناعي الإماراتي ودعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال الهاشمي: «تعمل دولة الإمارات من خلال الاستراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تطوير بنيتها التحتية وتعزيز دورها في قطاع الفضاء من خلال توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس والحوسبة السحابية والرقمنة».

تطرق الهاشمي للحديث بشكل مفصل عن إمكانات شبكات الجيل الخامس ودورها على تقليل زمن إنجاز المهام وتوفير سرعة أكبر في العمل، ما يفتح مجالات جديدة للتكنولوجيا والتنمية الصناعية.

انفتاح

وأضاف الهاشمي أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تتولى مهمة ريادة الحوكمة في مجال البحث والتطوير، وذلك بعد اعتماد مجلس الوزراء في دولة الإمارات تشكيل «مجلس الإمارات للبحث والتطوير» برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد بن سلطان آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وأضاف: «دافعنا للبحث والتطوير لا يقتصر فقط على دولة الإمارات، فنحن منفتحون على التعاون وإجراء الاختبارات المشتركة مع جميع الدول».