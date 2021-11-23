"إيواء" ينظم برنامجاً لترسيخ حقوق الإنسان في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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أعلن مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية "إيواء" التابع لدائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، عن إطلاق برنامج حافل تتخلله ورش العمل والتدريبات والجلسات الحوارية وحلقات النقاش والأنشطة التفاعلية والترفيهية، بهدف مناهضة العنف والإيذاء بكافة أشكاله والتوعية بحقوق الإنسان ابتداء من بعد غد (25 نوفمبر) وحتى 10 ديسمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وجناح المرأة.

وتتخلل فعاليات البرنامج افتتاح معرض فني تفاعلي ضخم، يعمل بالصوت والصورة في قلب "إكسبو 2020 دبي" طوال مدة انعقاده لرفع الوعي بأهمية مكافحة جرائم الاتجار في البشر، حيث ستتضمن مشاركات اليوم الأول للمركز ثلاث جلسات رئيسية بعنوان "القضاء على العنف ضد المرأة: تكوين مجتمعات مدركة" و"حلقة فكرية: إنشاء نظام للتغيير" و"القضاء على العنف ضد المرأة: نقلة نوعية".

ستتطرق جلسات 25 نوفمبر إلى إمكانية إنشاء شبكة دعم يقظة ومدركة في مجتمعاتنا من خلال إكساب الأفراد والمؤسسات المهارات التي تساعدهم على تقديم العون لضحايا العنف بشكل أكبر، وسبل النهوض بنظام الحماية والرعاية المُقدّم للمرأة حاليًا ليكون أكثر كفاءة، وإمكانية كسر الصورة النمطية نحو المرأة وخلق نقلة نوعية في نظرة المجتمع لقضايا العنف ضد المرأة من خلال استيعاب الأسباب الجوهرية للمشكلة وإيجاد حلول بناءة.

أما جلسات 6 ديسمبر المقبل، فستقام تجسيدًا لشعار مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية - إيواء، "الإنسانية كرامة لا مهانة". وسيتحدث فيها المركز عن صلاحياته الجديدة الممنوحة له خلال جلسة لكبار الشخصيات بحضور معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، لصياغة وتحديد المخرجات والخطوات القادمة والاحتفاء بالشراكات والعمل الجماعي الذي نتج عنه نجاح المركز في مباشرة دور أكبر في مناهضة العنف والإيذاء في أبوظبي بشكل عام بعد أن كان دوره مقتصرًا على إعادة تأهيل وتمكين ضحايا الاتجار بالبشر.

كما سيشارك عدد من كبار المسؤولين في جلسات حوارية عن رؤية الدولة وتوجهاتها ودور القيادة الرشيدة في دعم هذا النوع من العمل الإنساني.

وفي اليوم الثالث الموافق 10 ديسمبر، سيقيم المركز فعالياته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وسيستضيف عددًا من قادة الفكر والمسؤولين للحديث عن موقع دولة الإمارات في خارطة العمل الإنساني على مستوى العالم.

وفي "حديقة اليوبيل" بإكسبو 2020 دبي، سيدشن مركز إيواء معرضه الفني التفاعلي، باسم "قطع البولنغ"، والذي يستعرض عملًا فنيًا ضخمًا صنعه ضحايا الاتجار في البشر الذين شملهم المركز برعايته، على مدار عامين بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ضمن برامج إعادة التأهيل والعلاج بالفن.

وقالت سارة شهيل، المدير العام لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية "إيواء": "دائماً ما يحرص المركز على مد جذور التعاون والشراكة في المحافل الإقليمية والدولية، وإشراك المجتمع ومؤسسات القطاع العام والخاص على اختلافها في الداخل والخارج. فالتعاون والوعي وتكاتف الجهود والأيادي البيضاء هو أساس العمل الإنساني".

وتابعت: "مشاركتنا في معرض إكسبو 2020 دبي هي بمثابة دليل حي على العطاء المستدام في إمارات الخير، فقد سعت الكثير من الجهات للمشاركة في برنامجنا تعزيزًا لسبل الوقاية والرعاية والتمكين المطروحة ولتطوير الجوانب المعرفية لدى الفئات المشاركة بما يحقق أهداف الدولة الإنسانية، وهو أمر يدعو للفخر والاعتزاز.

ومن جهتها، أشارت هدى الخميس كانو، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، إلى أن العمل بالشراكة مع مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية "إيواء" في مجال خدمة المجتمع وتمكينه بتكاتف أبنائه وضمان حقوقهم، هو جهد مستمر منذ أعوام، وهذا الجهد يتخذ اليوم بعداً جديداً، مع انطلاقه من خلال منصة "إكسبو 2020 دبي"، بما يعنيه ذلك من ترسيخ لمكانة الإمارات إقليمياً وعالميًا ملاذًا ومنارةً لحقوق الإنسان.