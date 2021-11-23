دبي مركز انطلاق أول أساطيل سيارات "جنرال موتورز" الكهربائية خارج أمريكا

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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أكد الدكتور ستيفن كيفر نائب الرئيس الأول ورئيس جنرال موتورز العالمية ستكون أول مركز خارج الولايات المتحدة لإطلاق 13 سيارة كهربائية جديدة في الشرق الأوسط خلال العامين المقبلين.

وأفاد أن أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة ستطلق "شفروليه بولت EUV" في الربع الأول من 2022 وسيارة "همر EV" في الربع الرابع من العام المقبل بالإضافة إلى سيارة "كاديلاك ليرك" في الربع الأول 2023.

وأضاف كيفر في تصريحات خاصة لـ"البيان" أن دبي هي المكان الأمثل لإطلاق سيارات جنرال موتورز الكهربائية بفضل قاعدة المستهلكين الذين يتمتعون بالمعرفة التقنية، لافتاً إلى أن أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة ستقوم لأول مرة في الإمارات بإطلاق منصة "أون ستار" OnStar التي تعمل كخدمة اشتراك في الثاني من ديسمبر المقبل مشيراً إلى أن المنصة تستفيد من تقنية "واتسون" للذكاء الاصطناعي التي طورتها "آي بي إم" في توفير تجربة مميزة تسمح للسائقين والركاب بتحقيق مستويات أفضل من التواصل والسلامة وذلك في أساطيل سياراتها الحديثة من علامات "شفروليه" و"كاديلاك"، و"جي إم سي"، لافتاً إلى أن عوائد الشركة من المنصة تصل إلى حوالي 2 مليار دولار سنوياً.

وأضاف: "تتواءم تطلعاتنا مع تطلعات القمة العالمية للصناعة والتصنيع بخصوص الاستدامة وحماية البيئة في العالم ولدينا تطلعات للوصول إلى نسبة صفر في الحوادث والازدحام وندعو الصناعة للتعاون ومشاركتنا في رحلة التحول هذه. ونحن متحمسون جداً للانتقال بخصوص الانتقال إلى حقبة السيارات الكهربائية وبالنسبة لنا التحول من مجرد صانع تقليدي للسيارات إلى منصة للابتكارات".

وتوقع كيفر، خلال جلسة "التحول الثنائي: دمج الابتكار بالتكنولوجيا والاستدامة" في الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع أن يكون هنالك 30 مليون متصلة على الطرق في العالم بحلول 2030.

وأفاد كيفر: "94% من حوادث السيارات تحدث بسبب خطأ بشري ولذلك فنحن ماضون في استراتيجيتنا الرامية إلى تطوير تقنية السيارات ذاتية القيادة والتي نعتقد أنه بإمكانها خفض تلك النسبة بشكل كبير.

وأشار إلى ما يعيشه المشهد الدولي من سباق محموم للوصول إلى موارد نظيفة للطاقة، مشيرا إلى أهمية ذلك في دعم الابتكار على كافة المستويات، ما يسمح بظهور حلول مبتكرة لحماية البيئة ومواجهة تغيّرات المناخ، وتغيير أسس الصناعة والتكنولوجيا. كما تطرق كيفر إلى تجربة جنرال موتورز في هذا الإطار، مؤكدا أن الشركة مهتمة بخفض انبعاثات الكربون، إضافة إلى انفاقها المليارات سنوياً، من أجل تطوير منتجاتها، وانتاج سيارات كهربائية، متوقعاً أن تكون دبي نقطة دخول أساسية إلى منطقة الشرق الأوسط لثلاثة عشر طرازا جديدة من السيارات خلال الفترة المقبلة.

وكانت مجموعة جنرال موتورز أعلنت في يناير الماضي إنشاء شركة جديدة للعمل في مجال السيارات الكهربائية باسم برايت دروب، لتقدم مجموعة من المنتجات الكهربائية والبرمجيات والخدمات، بما يتيح لشركات التوصيل وخدمات النقل العمل بكفاءة أعلى.

ولفت إلى أن "جنرال موتورز" ماضية في خططها الرامية لرفع استثماراتها في مجال المركبات الكهربائية ومركبات القيادة الذاتية حتى العام 2025 إلى 35 مليار دولار، وهو ما يمثّل زيادة نسبتها 75% عما أعلنت عنه قبل بدء جائحة كورونا.