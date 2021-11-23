عمار النعيمي يتفقد جناحي روسيا والتنقل في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بالمشاركة الكبيرة لدول العالم في فعاليات إكسبو2020 دبي وما تطرحه أجنحتها من مبادرات وأفكار وفرص وحلول لمختلف التحديات تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي مستدام في حياة الشعوب والدول وتنميتها وازدهارها.

وأكد سموه أن كل مشاركة في معرض إكسبو تشكل إضافة نوعية قيمة تثري فعالياته وتسلط الضوء على مبادرات ورسائل إنسانية تعلي القيم المشتركة في التعاون والتضامن والتراحم بين البشر.. متمنيا التوفيق للمشاركين في هذا الحدث الدولي الذي يوفر منصة لنقل صور بلدانهم والتعريف بفرصها وثقافاتها الغنية وما وصلت إليه في مجالات الابتكار والتكنولوجيا الخضراء والاستدامة وغيرها.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه إلى مقر إكسبو 2020 دبي اليوم وشملت جناح روسيا وجناح التنقل المشاركة في هذا الحدث العالمي الأكبر من نوعه يرافقه الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ حميد بن عمار النعيمي والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

واستهل سموه ومرافقوه الجولة التفقدية بزيارة الجناح الروسي واطلع فيه على ما يتضمنه من محتوى يجمع بين الطابع الترويجي للفرص الاقتصادية والاستثمارية والتعريف بالتراث والثقافة الروسية وتراثها إلى جانب أحدث ابتكاراتها في مجال الصناعات والتكنولوجيا المتقدمة.

واستمع سموه من القائمين على الجناح إلى شرح واف حول الإنجازات الروسية المتميزة في مجالات الصناعة والعلوم والتكنولوجيا وملامح الأنشطة المتنوعة التي سيتم تنظيمها من خلاله فترة المشاركة والتي تضم أكثر من 50 حدثا متنوعا حول موضوعات متنوعة تشمل الطاقة والتمويل والاستثمار والعمران والفضاء والنقل والمناخ والتعليم والطب والرعاية الصحية.

وتفقد سموه بعد ذلك جناح التنقل الذي يعرض طرق تفاعل البشر وتنقل البضائع والأفكار والبيانات والأسلوب الذي تطورت به عبر الزمن لتصبح أكثر تعقيدا وأعمق أثرا من أي وقت مضى حيث لم يعد التنقل مقتصرا على البضائع والأشخاص بل امتد ليشمل المعلومات والبيانات والأفكار.

وتعرف سموه من المسؤولين عن الجناح إلى دور وإسهام العرب في النهضة البشرية بدءا من الاستكشافات القديمة ووصولا إلى دور الإمارات في صنع مستقبل الاكتشافات الفضائية من خلال "مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ" وإعلانها مشروعها الطموح للوصول إلى كوكب الزهرة.

واستمع سمو الشيخ عمار بن حميد ومرافقوه خلال الجولة التفقدية لمختلف الأقسام في الجناح الذي يعد من المعالم الرئيسية لإكسبو2020 دبي لشرح حول مكونات الجناح الذي يروي قصة التنقل بدءا من صحراء دبي و منذ قبل نحو 4500 عام و تحديدا من منطقة "ساروق الحديد" التي تمتعت بعلاقات قوية مع شعوب منطقة شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام وغرب آسيا.

وشاهد سموه كذلك في ركن "بيت الحكمة" الذي يعود إلى القرن التاسع الميلادي ويحوي مجسمات لشخصيات من العصر الذهبي للحضارة العربية كان لها باع طويل وإسهام كبير في مجال التنقل والترحال ومن بينهم الملاح أحمد ابن ماجد والرحالة ابن بطوطة وذلك تقديرا لمساهمة هذه الشخصيات في دفع عجلة التنقل العالمي على مدى قرون.

وتعرف سموه من خلال نبذة تفصيلية قدمها القائمون على الجناح حول تطور مفاهيم ووسائل الانتقال عبر الزمن وصولا إلى القرن الواحد والعشرين و إبراز ملامح مستقبل التنقل إضافة إلى إلقاء الضوء على التقدم الهائل الذي حققته دولة الإمارات على مدار الخمسين عاما الماضية في مجالات الطيران والخدمات اللوجستية والمدن الذكية فضلا عن التوسع في مجال علوم واكتشافات الفضاء عبر برنامج الإمارات الوطني للفضاء ومشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.

وأعرب سموه في ختام زيارته التفقدية إلى إكسبو 2020 دبي عن سعادته بما تحقق من نجاحات وإنجازات باهرة وكبيرة لاستضافة إكسبو بفضل حكمة قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الثاقبة وثقتها في قدر الإمارات على تنظيم أضخم المعارض الدولية، مشيداً بما شاهده من مبادرات وأفكار متطورة من أجل رسم ملامح المستقبل الواعد.