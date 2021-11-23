ميثاء الشامسي تزور جناح باربادوس في إكسبو 2020

المصدر: وام

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زارت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، جناح باربادوس في منطقة التنقل في إكسبو 2020 دبي، والذي يسلط الضوء على مسيرة الابتكار والتحول في الجزيرة وإسهاماتها العالمية كدولة مؤثرة، ابتداء من إنتاج قصب السكر وصولاً إلى تنويع الاقتصاد وتطوير قطاع الصناعة التحويلية واستخدام التقنيات الرقمية والبلوكشين.

واطلعت الشامسي على الأقسام المختلفة في الجناح، وتعرفت إلى طبيعة وثقافة مجتمع باربادوس المتنوعة والزاخرة بالتلاحم والتآخي الانساني، إضافة إلى الألعاب التقليدية والشعبية في الجزيرة، وأبرز المعالم ودور العبادة القديمة مثل "دير القديس نيكولاس"، و"دراكس هول" وهما مدرجان ضمن المنشآت المحفوظة والمحمية من قبل صندوق باربادوس الوطني.

وأشادت معاليها بالعلاقات بين دولة الإمارات وباربادوس، خاصة بعد إعفاء مواطني دولة الإمارات من التأشيرة المسبقة لدخول باربادوس عام 2018..

وتقدمت بالشكر لفريق العمل على الجناح وتمنت لدولة باربادوس كل التقدم والازدهار.