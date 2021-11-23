تابعوا أبرز الفعاليات في إكسبو حتى 26 نوفمبر

المصدر: البيان

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يواصل إكسبو 2020 دبي، تقديم الفعاليات المتنوعة والشيقة لزواره، حيث أعلن عن الأنشطة والبرامج والأحداث حتى السادس والعشرين من نوفمبر الجاري، وأبرزها:





اللجنة الأوليمبية الوطنية الإيطالية – اليوم الرياضي الإيطالي

-نظرة بمنظور 360 درجة على المشهد الرياضي في إيطاليا الحائز على الميداليات الأولمبية، بحضور كبار المسؤولين الرياضيين، ومدراء سباقات السيارات والأبطال الرياضيين

-التقوا بأبطال إيطاليا الأولمبيين الحائزون على ميداليات، ومدراء سباقات السيارات، والأبطال، وألقوا في الوقت ذاته نظرة على الكؤوس الخاصة مثل كأس "كوبا ري كامبيوني دي إيطاليا" وكأس طواف إيطاليا "جيرو دي إيطاليا"

-سيتم إنهاء اليوم بفعالية رياضية مخصصة لليافعين، حيث سيقوم مدربو لجنة الألعاب الأوليميبية الإيطالية بتعليم الأطفال المبادئ الأولية للالتزام الرياضي

-تقام الفعالية طوال اليوم، في جناح إيطاليا، والملعب المتعدد الأغراض



الإمارات العربية المتحدة والمغرب: فرص الاستثمار والتعاون المشترك

-اكتشفوا مدى التواجد والنجاح الذي تحققه استثمارات دولة الإمارات العربية المتحدة في المغرب، من خلال هذه الفعالية الجذابة

-من الساعة 15:00 إلى الساعة 17:00، جناح المغرب



سلسلة الاستثناءات – القوة الكامنة في إرشاد النساء للنساء من رياديات الأعمال

-ستطلق منظمة الأمم المتحدة للمرأة أو (منظمة الأمم المتحدة لتحقيق المساواة وتمكين المرأة) بالتعاون مع مؤسة نماء للارتقاء بالمرأة، برنامج إرشادي مخصص لدعم رائدات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة

-الساعة 10:30-12:30، جناح المرأة

الرؤى والرحلات

-مع معالي مريم ياولجي كاتاجوم، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار في نيجيريا

-الساعة 15:00-16، جناح المرأة



عرض "آرياليست"

-سيفيض جناح أستراليا بنبض الحياة، عبر هذا العرض الهوائي الذي يحبس الأنفاس

-الساعة 18:00-21:00، جناح أستراليا، يعرض يوميا حتى 27 نوفمبر



رحلة خيط

-عرض حرفي للأعمال اليدوية، يهدف لتقديم منظور جديد للأعمال اليدوية الإماراتية، عبر الفن والموسيقى، لاستكشاف قصة الأعمال اليدوية والحرفية في الدولة، عبر عرض ترفيهي حي ومثير للاهتمام

-من الساعة 17:00 إلى الساعة 17:30، على مسرح دبي ميلينيوم



نسمة والفرقة: عرض حي لفرقة الدبكة اللبنانية

-من الساعة 19:00 إلى الساعة 21:30، في الجناح اللبناني



دروس التانغو من الأرجنتين

-يعد "التانغو" جزءاً لا يتجزأ من تراث الأرجنتين، كما أن مشاركته مع الآخرين يمثل شغفا لدى الشعب الأرجنتيني، فانتهزوا الفرصة لتعلم هذا الفن وملاحقة الشغف

-من الساعة 17:00 إلى الساعة 18:30، على منصة البحر



عرض "ريفيردانس" في إكسبو

-عرض خاص من تقديم فرقة "ريفيردانس" الحائزة على جوائز عالمية

-الساعة 18:00، ساحة الوصل



الجلسة اللاتينية/الكوبية

-إيقاعات وإيقاعات والمزيد من الإيقاعات! سواء أكنتم في وضعية الجلوس أو الوقوف، ستضعكم النغمات اللاتينية -الكوبية ذات الإيقاع الخماسي في المزاج الملائم للرقص

-من الساعة 20:00 إلى الساعة 20:40، على مسرح دبي ميلينيوم



فعاليات مرتقبة



24 نوفمبر



اليوم الوطني لإيطاليا

-الساعة 10:15، في ساحة الوصل



عرض الفرقة الإيطالية للتلويح بالأعلام من مدينة "دي لا كافا"

-من الساعة 10:00 إلى الساعة 10:30، ساحة الأرض



الحدث البارز في الأسبوع الوطني للبحرين:

-"استشراف المستقبل: مسار الشرق الأوسط نحو اقتصاد رقمي"

-للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع المنسق الإعلامي لجناح البحرين



حفلة موسيقية لفرقة لاسكالا أكاديمي

-من الساعة 19:30 إلى الساعة 20:40، على مسرح دبي ميلينيوم

"FIDE"بطولة العالم للشطرنج 2021

-المؤتمر الصحفي، 13:00، مركز إكسبو الإعلامي

مسابقة الشطرنج العالمية للمدارس

-مستمرة حتى 29 نوفمبر، جناح إسبانيا



مجلس موناكو الاقتصادي

-الساعة 10:00-19:00، جناح إمارة موناكو

سلسلة الاستثناءات- كيف تنهض المرأة ببرامج القيادة

-الساعة 14:30-17:30، جناح المرأة



جلسة نقاشية يقيمها مصنع "جارديان" للزجاج

-الساعة 18:00-22:00، جناح لوكسمبورج



حفل عبدالله الرويشد

-الساعة 20:00-22:30، منصة اليوبيل



25 نوفمبر



اليوم الوطني للبحرين

-في تمام الساعة 16:15، في ساحة الوصل

الأسبوع الوطني البحريني: منتدى استثمر في البحرين

-للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع المنسق الإعلامي لجناح البحرين





سلسلة إلهام الحياة الفطرية في أبوظبي من هيئة أبوظبي للبيئة

-من الساعة 10:00 إلى الساعة 13:00، على مدرج تيرّا



سلسلة الاستثناءات- القضاء على العنف ضد المرأة

-الساعة 11:00-19:00، جناح المرأة

التنقل في المستقبل: برا وبحرا وجوا

-الساعة 09:00-13:30، جناح أستراليا



كأس كرة القدم الأرجنتينية

-من الساعة 15:00 إلى الساعة 18:00، الحديقة الأسترالية (كرة القدم الخماسية)



أسْتَريت ستافا (عازف الجيتار) وإغزونا (مغني منفرد)

-من الساعة 18:00 إلى الساعة 19:00، على منصة البحر



عرض أزياء: القفطان المغربي

-من الساعة 21:00 إلى الساعة 21:30 في جناح المغرب

-ينظم بشكل شهري حتى 31 مارس 2022



26 نوفمبر



اليوم الوطني لساحل العاج

-ساحة الوصل



بطولة العالم للشطرنج 2021 دبي

-الساعة 16:30، القاعة 2A، المجمع الجنوبي، مركز دبي للمعارض



عرض أزياء لمصممين من المغرب

-الساعة 09:00-10:00، جناح المغرب



حفل النجم المصري محمد حماقي

-الساعة 22:00، منصة اليوبيل



حفل "شوبان" الموسيقي

-الساعة 16:00، 18:30، 21:00، جناح بولندا

