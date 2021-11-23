جناح الهند في إكسبو يحوز تقدير المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين

المصدر: البيان

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حاز جناح الهند في إكسبو 2020 دبي، على تقدير المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين باعتباره أحد الأجنحة الأكثر إبداعاً بين أجنحة الدول المشاركة في هذا الحدث الدولي الكبير.

ويعد جناح الهند في إكسبو 2020، أحد الأجنحة الأكثر استقطاباً لأكبر عدد من الزوّار، حيث استقبل 350 ألف زائر في أقل من 50 يوماً من تاريخ انطلاق المعرض الدولي في الأول من أكتوبر الماضي.

وقال دانيال إس هارت رئيس المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين: "يُسعدنا أن نكون جزءاً من رحلة الهند ونجاحها في معرض إكسبو 2020 ويسرّنا الاحتفال بهذا الإنجاز. لا يستعرض الجناح تاريخ البلاد الغني فحسب، بل يسلّط الضوء أيضًا على الفرص والإمكانيات العديدة ويوفر نافذة نحو المستقبل".

وتتألّف الواجهة الخارجية لجناح الهند من 600 وحدة ملوّنة فرديّة تتميّز بقدرتها الحركية التي ترمز إلى الموضوع - الهند تتطوّر. يمكن للزوار أيضًا تجربة تقنية الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي الغامرة في الجناح الذي ينقلهم إلى الهند الافتراضية.

وأعرب الدكتور أمان بوري، القنصل العام للهند في دبي عن سعادته بهذا الإنجاز قائلاً: "يسعدنا أن نرى الاستجابة التي حظي بها جناح الهند والعمل الذي قامت به شركة الهندسة "سي بيه كوكريجا أركيتكتس" بقيادة ديكشو كوكريجا".

وتقدم الدكتور أمان بوري، بالشكر إلى المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين لاختيار جناح الهند كأحد الأجنحة الأكثر ابداعًا في إكسبو 2020 دبي، لافتاً أن موضوع "تواصل العقول وصنع المستقبل" قد تمّ تجسيده من خلال هيكل الجناح الهندي.

أمّا المهندس الرئيسي لجناح الهند، ديكشو سي كوكريجا، فقال عن تقدير المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين: "إنه لشرف عظيم أن نحظى بتقدير المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين ويسعدنا أن نسلّط الضوء على بلدنا في إكسبو 2020".