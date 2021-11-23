جناح الفلبين في إكسبو 2020.. ملتقى تجاري لشركات جنوب شرق آسيا

المصدر: البيان

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تحول جناح الفلبين في إكسبو 2020 دبي، إلى ملتقى للشركات ورواد الأعمال من جنوب شرق آسيا، بحثاً عن فرص للتجارة وسعياً لتعزيز الروابط الاقتصادية بواحدة من أكثر مناطق العالم جاذبية.



وفي أجواء احتفالية، نظم الجناح الفلبيني المجاور لحديقة اليوبيل ملتقى تجارياً في الهواء الطلق للأعمال، بهدف مساعدة الشركات على استعراض ما توفره من فرص، دون أن يقتصر هذا على الشركات الفلبينية مثلما كان الأمر في منتديات سابقة.



وأدى شبان وشابات من الفلبين رقصات تقليدية على أنغام موسيقى محلية تعكس الثراء الثقافي الذي يملكه هذا البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 111 مليون نسمة.



وقالت شارمين مينون يالونغ، الملحق التجاري الفلبيني لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إن الهدف الأساس من هذا الحدث هو تحقيق التواصل بين الشركات الآسيوية الموجودة في دولة الإمارات، وتوسيع الآفاق لتتجاوز السوق الفلبينية.



وأضافت: "تسعى الفلبين للتحول إلى مركز تصنيع في جنوب شرق آسيا. ما يميز الفلبين هو شعبها، كما أن ثقافتها تمثل عاملاً آخر مهماً".



واستعرضت يالونغ الفرص الاستثمارية التي يقدمها بلدها، ومنها قطاعات كالصناعات الغذائية، خاصة الأغذية الطازجة، وصناعة الإلكترونيات، إضافة لقطاع الضيافة.



وتعتقد أن ارتباط الفلبين باتفاقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية يجعل منها مصدر جذب للراغبين في دخول هذه الأسواق العملاقة.



وترتبط الفلبين بعلاقات تجارية مميزة مع دولة الإمارات، إذ تشير بيانات رسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما وصل إلى 1.7 مليار دولار في 2020.



وقالت يالونغ: "تراجع هذا الرقم بطبيعة الحال بسبب الجائحة إلى 705 ملايين دولار، لكننا نرى مؤشرات إيجابية منذ بداية العام الحالي".