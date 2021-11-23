انتظروا كوكبة من الفنانات في "سهرات إكسبو الغنائية" 25 الجاري

المصدر: البيان

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سيكون زورا إكسبو 2020 دبي، على موعد مع كوكبة من الفنانات، ضمن "سهرات إكسبو الغنائية" في حديقة اليوبيل، يومي 25 و26 نوفمبر الجاري، حيث سيقدمن عروضاً فنية متنوعة ما بين الموسيقى الكلاسيكية إلى الكوميديا، بالإضافة إلى برنامج متنوع من العروض الشيقة التي تؤديها مجموعة من الموهوبات.

بدأ تعلق المغنية الصربية ألكسندرا كرستيك للموسيقى في سن الثامنة، ومنذ ذلك الحين، أدت أنماطا مختلفة من الموسيقى الكلاسيكية، والجاز، والفانك، والسول، والبوب في جميع أنحاء أوروبا، ومؤخرا في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذه المغنية، ومؤلفة الأغاني، وعازفة البيانو المتعددة المواهب، التي ألفت مقطوعات موسيقية لقناة "إم تي في أدريا" والكثير من الأفلام، تستهل سهرات إكسبو الغنائية في 25 نوفمبر بأداء نابع من القلب.

وتجلب فرقة بهججة، وهي فرقة كوميدية مصرية تتكون من خمس نساء، الكوميديا المصرية القديمة إلى موقع إكسبو 2020، عبر أغانٍ تراثية، بالإضافة إلى بعض الأغاني المعاصرة، التي تعالج قضايا يومية بصورة كوميدية وطريفة.

وتؤدي المغنية الشعبية والصوفية الباكستانية سانام مارفي، التي قدمت أولى حفلاتها الموسيقية الحية في عام 2012 متجولة بين لندن، وباريس، ونيويورك بمشاركة حديقة كياني وعلي ظفر، أغانٍ باللغات السندية، والبنجابية، والبلوشية.

وتبدأ سهرات إكسبو الغنائية في تمام الساعة 10:30 مساء في 25 نوفمبر في حديقة اليوبيل. أما الدخول، فهو مجاني لحاملي تذاكر إكسبو 2020 دبي، مع رجاء الحضور مبكراً.

