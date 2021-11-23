موسيقى السالسا والريغي.. "الداي" الجزائرية تغني الأصالة في إكسبو 2020

المصدر: البيان

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وسط حضور جماهيري لافت، أحيت فرقة "الداي" الجزائرية حفلاً موسيقياً، على مسرح اليوبيل في إكسبو 2020 دبي، قدمت خلاله مزيجاً من الأغاني الأصيلة بشكل عصري إلى جانب أغانٍ أخرى من التراث الموسيقي الجزائري.



وجمعت الأغاني التي قدمتها الفرقة ما بين موسيقى الراي والصوفية، وأنماطاً موسيقية أخرى مثل السامبا والسالسا وموسيقى الريغي، لتعطي شعوراً بالحميمية والألفة، لتكون بوابة إلى الجزائر صاحب الإرث الغني والتاريخ الثقافي العريق، وروح العصر والحداثة معاً.



وشهدت الأمسية الموسيقية الجزائرية تفاعلا كبيرا من الجمهور الجزائري وفرقة "الداي"، بصحبة في الغناء الذي ردده الجمهور طوال الأمسية.



ومن المعروف عن الموسيقى الجزائرية تفاعلها مع الثقافات الأخرى، وبشكل خاص الثقافتين الغربية والشرقية، ما يجعلها قريبة ومحببة من مختلف الجنسيات.

