«روبوريس» أسرع سيارة كهربائية ذاتية القيادة في العالم

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي، سيد صالح

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استضافت القمة العالمية للصناعة والتصنيع سيارة «روبوريس»، التي تحمل لقب أسرع سيارة كهربائية ذاتية القيادة في العالم وفقاً لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وكشف أندرو ديفيس مدير العمليات في «روبوريس» في تصريحات خاصة لـ«البيان»، عن أن روبوريس ستقوم بإبرام اتفاقية مع «مبادلة» سيتم إعلان تفاصيلها غداً، فيما ستشارك السيارة في سباق «سيزون 1» للسيارات ذاتية القيادة، الذي سيقام في ياس مارينا بأبوظبي والولايات المتحدة وبريطانيا في يونيو من العام المقبل.

وأشار إلى أن «روبوريس» قامت بتصميم السيارة وتجهيزها للسباقات بهدف فسح المجال للشركات لتجربة برمجياتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي، فهي تشبه منصة متحركة لتجربة تقنيات الأمان والذكاء الاصطناعي والقدرات الهندسية والأتمتة والمستشعرات وغيرها من التقنيات الحديثة.

وأضاف ديفيس أن هناك العديد من التطبيقات التي يمكن تجربة مدى فعاليتها من خلال «روبوريس»، فهي أكثر من مجرد سيارة. فعلى سبيل المثال، لدينا فريق يعمل منذ فترة لتهيئة السيارة لدخول عالم «ميتافيرس» الافتراضي كذلك، فحين تكون السيارة في حلبة السباق، فإننا نستطيع تجربة التكنولوجيا كذلك ضمن بيئة افتراضية من خلال وضع عقبات افتراضية أمام السيارة والاستفادة من تلك البيانات في العالمين الافتراضي والواقعي.

وتمت صناعة السيارة في مدينة «بانبري» في المملكة المتحدة فيما يقع مقر الشركة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. ويصل سعر «روبوريس» التي تزن 1,345 كغ إلى 1.2 مليون دولار وسرعتها إلى 320 كيلومتراً في الساعة، يساعدها في ذلك بطاريات بقوة 840 فولت تمنحها عزم دوران يصل إلى 880 نانومتراً، وتحوي السيارة 6 ماسحات ضوئية Lidar و12 مستشعراً فوق صوتي وست كاميرات.

وصُممت خصيصاً للمشاركة في سباق «روبوريس»، أول سباق على مستوى العالم مُخصص للسيارات ذاتية القيادة التي تحصل على طاقتها من الكهرباء.

وبحسب موقع «موتور سبورت تكنولوجي» الشبكي الأمريكي المتخصص في سيارات السياق، فقد تأسس سباق «روبوريس» في عام 2015، على يد دينيس سفيردلوف، الملياردير الروسي المقيم في بريطانيا، ومؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أرايفال» لتصنيع السيارات الكهربائية في لندن. وكان هدف سفيردلوف من فكرة إطلاق السباق هو السماح للفرق المتنافسة في سباقات السيارات التقليدية بإشراك السيارات ذاتية القيادة في سباقاتهم.

واقتضى تأسيس سباق «روبوريس» بالتبعية إطلاق سيارات سباق ذاتية القيادة، فكانت أولى هذه السيارات هي «ديف بوت»، والتي بدأ تطويرها وتأسيسها في مطلع عام 2016، وكانت باكورة إصداراتها هي «ديف بوت 1.0»، وتتوافر الآن «ديف بوت 2.0»، والتي تُعد بمثابة الإصدار الأكثر تحديثاً من سيارات السباق ذاتية القيادة، وقد جرى الإعلان عن «ديف بوت 2.0» في أواخر عام 2018، إلا أنها ظهرت للجماهير لأول مرة في عام 2019.

وبدأ سباق «روبوريس» يُغازل الجماهير تدريجياً من خلال ظهوره في فعاليات سباق «فورمولا» العالمي الأشهر للسيارات، حيث ظهرت سيارات «ديف بوت 1.0» في موسم 2016 - 2017 من سباق «فورمولا إي» بصفة تجريبية، ثم ظهرت أيضاً في موسم 2017 - 2018 من السباق نفسه.