الإمارات تتصدر الاستثمارات الخليجية في بيلاروسيا

المصدر: دبي – بشار باغ

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تستحوذ الإمارات على 81.2 % من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من دول الخليج إلى بيلاروسيا منذ عام 2016 لغاية 2020 وفقاً لوزارة الاقتصاد البيلاروسية.

ومن خلال إكسبو 2020 دبي باعتباره الحدث الأبرز عالمياً على مختلف الأصعدة، استعرضت بيلاروسيا من خلال منتدى استثماري موسع عقدته أمس في موقع الحدث بمشاركة كبار المسؤولين ورجال الأعمال أبرز مقوماتها الاستثمارية والاقتصادية الواعدة وما توفره من فرص للشركات الإماراتية والخليجية ومن كافة أنحاء العالم.

وألقى رومان عولوفتشينكو رئيس وزراء بيلاروسيا كلمة خلال منتدى الاستثمار البيلاروسي أكد فيها عمق العلاقات التي تربط بلاده مع الإمارات، معرباً عن تطلع بيلاروسيا لتوسيع انتشار صادراتها إلى المنطقة وخاصة في قطاع المعدات ومنتجات الصناعات الثقيلة والأقمشة مع التركيز على تطوير طرق الشحن والخدمات اللوجستية لدعم نمو صادراتها إلى الإمارات وسائر دول المنطقة.

مشيراً إلى أن الحكومة البيلاروسية تواصل جهودها لتطوير فرص الاستثمار والمشاريع المشتركة في البلاد، وخاصة في قطاع التقنيات المتقدمة ودعم تواصل المستثمرين الأجانب مع رجال الأعمال والشركات المحلية، بالتوازي مع الاستمرار في تعزيز سياسات حماية حقوق المستثمرين من الناحية القانونية والتشريعية.

رصد الفرص الاستثمارية

من جانبه، أوضح معالي أحمد علي الصايغ وزير دولة خلال مشاركته في المنتدى أن الإمارات تصنف ضمن أكبر 20 دولة مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم وتأتي في المرتبة الأولى ضمن هذا التصنيف على مستوى المنطقة، لافتاً إلى أن الشركات الإماراتية على غرار «دي بي ورلد» وإعمار ومبادلة تواكب مكانة وسمعة الإمارات المرموقة عالمياً وتسهم في مسيرة النمو الاقتصادي.

وأضاف: «بينما نتجه نحو التعافي من تداعيات الجائحة، تواصل الشركات الإماراتية رصد الفرص الاستثمارية الجديدة والمساهمة في جهود التنويع الاقتصادي وذلك من خلال الاستثمار في القطاعات التقليدية مثل السياحة والنقل والإنشاءات والخدمات اللوجستية والمالية بالتوازي مع اقتناص الفرص في القطاعات الجديدة والناشئة بما يشمل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي».

وأكد الصايغ أن الشركات الإماراتية تواصل دورها القيادي في مختلف المجالات الاستثمارية، مؤكداً أن بناء الشراكات مع القطاع الخاص في الإمارات يكتسب أهمية كبيرة للاستفادة من الفرص الواعدة، ولفت إلى الفرص المتعددة التي يزخر بها إكسبو 2020 دبي أمام الشركات في مختلف القطاعات من كافة أنحاء العالم لاستعراض قدراتها وخططها المستقبلية.

فرص واعدة

ومن جانبه، أشار عبد الله محمد المزروعي رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة إلى أن الإمارات ترتبط بعلاقات استراتيجية مع بيلاروسيا وخلال السنوات الماضية تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بهدف تعزيز حجم الاستثمارات البينية ونتطلع قدماً مع القطاع الخاص في بيلاروسيا لتعزيز الاستفادة من الفرص البينية الواعدة.

وقدم ألكسندر تشيرياكوف وزير اقتصاد بيلاروسيا عرضاً شاملاً عن أبرز المقومات التنافسية لبلاده يأتي في مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التكاليف المنخفضة للعمالة وكذلك للخدمات اللوجستية، كما تتمتع بثروات طبيعية أبرزها الفوسفات.

حيث تستحوذ على 18.4% من إجمالي صادرات البوتاس وتحتل المرتبة الثانية كأكبر مصدر لأسمدة البوتاس في العالم، بالإضافة إلى المخزونات الجوفية الكبيرة من مياه الشرب والمياه المعدنية فضلاً عن غاباتها الشاسعة التي تغطي 40 % من مساحة البلاد، بينما تمتد الأراضي الزراعية على 43 % من إجمالي الأراضي في بيلاروسيا، كما تزخر بالعديد من المناطق الصناعية والمتخصصة.