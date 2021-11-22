اتفاقية لنشر أول مسرع للذكاء الاصطناعي في المنطقة

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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أعلنت كل من سيريبراس سيستمز، الشركة الأمريكية المتخصصة في تسريع حلول الذكاء الاصطناعي، ومجموعة جي 42، شركة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومقرها أبوظبي، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم بهدف نشر إمكانات حوسبة الذكاء الاصطناعي عالية الأداء، وذلك على هامش فعاليات القمّة العالمية للصناعة والتصنيع في «إكسبو 2020 دبي».

وبموجب الاتفاقية ستقوم سيريبراس سيستمز بتسليم «جي 42» اثنين من نظام «سي إس-2»، الذي يعتبر أسرع مسرع للذكاء الاصطناعي، لتكون «جي 42» الأولى في الشرق الأوسط التي تتسلم هذا النوع من الأنظمة المختصة بمعالجة بيانات الذكاء الاصطناعي.

وتوقعت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن يتم تسليم النظامين خلال الربع الأول من العام القادم، فيما ستركز المرحلة الأولى من إطلاق هذه البنية التحتية الجديدة لحوسبة الذكاء الاصطناعي عالي الأداء في «جي 42» على ثلاثة محاور رئيسية هي بناء أضخم وأفضل شبكة للمعالجة الطبيعية للغة العربية، وهو ما سيسهم في تطوير حلول رقمية جديدة ومبتكرة تستخدم اللغة العربية، وبناء شبكات أعمق وأدق لتحليل صور الأقمار الصناعية المكانية والزمانية عالية الدقة، بالإضافة إلى الاستفادة من برنامج الجينوم الإماراتي كأداة لتطوير الطرائق والخوارزميات الحديثة لإتاحة توظيف الذكاء الاصطناعي في مشاريع الجينوم المقبلة.

وقال أندرو فيلدمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيريبراس سيستمز: «نجحت سيريبراس سيستمز بالتعاون مع شركائها في تحقيق العديد من الإنجازات التي أحدثت تغييرات جذرية في قطاع الذكاء الاصطناعي. ونحن سعداء بشراكتنا مع مجموعة جي 42، رائدة ابتكارات الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط؛ إذ سنمضي قُدماً يداً بيد لإعادة رسم ملامح القطاع لتحويل المستحيل إلى مُمكن».

ومن جانبه، قال بينج شياو الرئيس التنفيذي لمجموعة جي 42: «نُؤمن في مجموعة جي 42 بأن بناء الشراكات جزء أساسي من نجاحنا ومن هويتنا. يسرنا للغاية أن نوقع هذه الشراكة مع سيريبراس سيستمز، الأفضل عالمياً في مجال الحوسبة، لتسريع أبحاثنا باتجاه طرح تطبيقات جديدة للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات سواءً في دولة الإمارات أو خارجها».

ويمكن لتقنيات شركة سيريبراس سيستمز أن تقلل من الوقت اللازم لبناء حلول الذكاء الاصطناعي من أشهر لمجرد دقائق، علماً أن المساحة اللازمة للوحدة الحوسبية والطاقة التي تستهلكها لا تتجاوز نسبة صغيرة مما يحتاجه العمل دون تقنيات الشركة. كما يدعم الحل النماذج المستقبلية المكونة من مليارات الدالات من خلال ابتكارات الذكاء الاصطناعي على مستوى الدماغ.

وجرى تطوير نظام سي إس-2 الخاص بالشركة، المدعوم من قبل شريحة سيريبراس ويفر سكيل إنجن الأفضل في القطاع، خصيصاً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما يعد بقفزة كبيرة بالنسبة للعملاء في قطاعات الأدوية وعلوم الحياة ومراكز الحوسبة الفائقة والمختبرات الوطنية وغيرها.

وستزود مجموعة جي 42 بموجب الاتفاقية شركة الحوسبة السحابية ومركز إنسبشن للذكاء الاصطناعي التابعين لها بالأنظمة الجديدة بهدف تسريع أبحاث الذكاء الاصطناعي ونشر الحلول التجارية الكفيلة بمواجهة بعض من أكثر التحديات إلحاحاً أمام المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية من مختلف القطاعات.

ويعمل لدى سيريبراس سيستمز فريق من أبرز مهندسي وعلماء الحاسوب وباحثي التعليم العميق والخبراء المختصين في مختلف المجالات. وتعمل الشركة لتطوير فئة جديدة من أنظمة الحاسوب المصممة من أجل هدف واحد يتمثل في تسريع الذكاء الاصطناعي وإعادة رسم ملامحه المستقبلية إلى الأبد. يتيح نظام سي إس-2، المدعوم من شريحة سيريبراس ويفر سكيل إنجن، الأضخم من نوعها في العالم، للعملاء القدرة على تسريع تجارب التعليم العميق لديهم من خلال إصدار أوامر تفوق بحجمها الأغراض العامة للحوسبة.

وتهدف مجموعة جي 42، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، إلى توسيع إمكانات حلول الذكاء الاصطناعي بوصفها أداة للمضي قدماً نحو المستقبل. وتُطور الشركة اليوم، بالاعتماد على إمكاناتها البحثية عالمية المستوى في مجال الذكاء الاصطناعي، أضخم بنية تحتية للحوسبة السحابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تُدير محفظة متنوعة من الشركات التي تُطور وتطرح حلول الذكاء الاصطناعي الشاملة وعالية الكفاءة في مختلف القطاعات، بما فيها المدن الذكية والرعاية الصحية والخدمات المالية والجغرافية المكانية والطيران والنفط والغاز والرياضة وغيرها.