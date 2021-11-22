«رقصة الروح والحب» تروي حكاية الفنون الأوزبكية

المصدر: دبي - البيان

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تقدم مؤسسة تنمية الفن والثقافة الشريك الرسمي للبرنامج الثقافي لجناح أوزبكستان في إكسبو 2020 دبي، عدداً من الفعاليات في فترة إقامة الحدث العالمي بهدف تعزيز الإمكانات الثقافية والسياحية لأوزبكستان على المنصة الدولية.

وتبدأ أولى الفعاليات في 27 نوفمبر الجاري بالعرض الدولي الأول لباليه «لازجي - رقصة الروح والحب» في أوبرا دبي ضمن فعاليات إكسبو، وسيقدم للجمهور الدولي تفسيراً جديداً للرقص الخوارزمي مع عرض للتقاليد الأصلية للشعب الأوزبكي.

إن انطلاق مسرحية «لازجي - رقصة الروح والحب» يرفع باليه أوزبكستان إلى مستوى جديد ويبدأ جولته الأولى في العالم. وأول مرة سيتم تقديم التراث الثقافي والتاريخ لواحدة من أكثر الرقصات شعبية في أوزبكستان على خشبة المسرح في أوبرا دبي، وهو مركز فنون أداء متعدد الأشكال.

ويعود تاريخ لازجي إلى ثلاثة آلاف عام وهذه الرقصة القديمة لخوارزم تكتنفها الألغاز والأساطير، وتجسد الحكمة الشعبية القديمة، واسمها نفسه يعني «الروح والحب».

وفي اليوم ذاته تقدم فعالية حفل عازف البيانو بهزود عبد الرحيموف على مسرح حديقة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي. وسيقدم الموسيقي برنامج مقطوعات كلاسيكية من قبل ليزت وبيتهوفن وشوبان وموسورجسكي وبروكوفييف وتشايكوفسكي. وسيكون الدخول مجاناً لجميع زوار إكسبو 2020 دبي للاستمتاع بالأداء الرائع للموسيقى الكلاسيكية في أجواء إكسبو 2020 دبي الرائعة.