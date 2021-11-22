بيلاروسيا تحتفل بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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احتفلت دولة بيلاروسيا بيومها الوطني في ساحة الوصل بإكسبو 2020 دبي، اليوم، بحضور وفد رفيع المستوى يتقدمه رئيس الوزراء رومان غولوفتشينكو الذي أكد في تصريحات على هامش الحفل، عمق العلاقات التي تجمع دولته والإمارات.

وقال رئيس الوزراء البيلاروسي رومان غولوفتشينكو، إن بيلاروسيا تحاول من خلال مشاركتها في إكسبو 2020 دبي توفير كل سبل التعاون المحتملة مع الإمارات، ورفع مجالات العمل بين الدولتين إلى مستويات أعلى مستفيدة من حضورها في الحدث الدولي.

وأضاف غولوفتشينكو، أن حضور بلاده في الحدث الدولي يحمل آمالاً بأن تصل رسالة بيلاروسيا إلى العالم، وبأن يتم بناء شبكة أصدقاء وشركاء جدداً انطلاقاً من إكسبو 2020 دبي الذي يتيح الفرص وبناء علاقات التعاون الدولية.

وحول انطباعه عن إكسبو 2020 دبي، أوضح غولوفتشينكو: "في كلمة واحدة أقول إنه رائع جداً. كنت مقيماً في الإمارات سفيراً لبيلاروسيا عندما فازت الدولة باستضافة دورة إكسبو 2020، وكنت حاضراً أول تجمع للمفوضين في المعرض عندما تم تقديم المخطط الرئيس، وهو أمر مهم في حياتي".

وكان معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش والمفوض العام لإكسبو 2020 دبي، قد رحب بوفد بيلاروسيا التي بدأت مشاركتها في إكسبو الدولي منذ دورة العام 1991.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك، إن مشاركة بيلاروسيا في إكسبو 2020 دبي تعد مميزة في هذه الدورة، لحضورها معنا ونحن نحتفل باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاماً على تأسيس دولة الإمارات، حيث نتطلع مع شركائنا في العالم إلى مستقبل أكثر إشراقاً ونمواً.

وأضاف معاليه: "إكسبو 2020 يمثل فرصة للعالم بعد الجائحة للالتقاء والعمل بانسجام نحو مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للجميع.. ومشاركة بيلاروسيا تعتبر مهمة، تجسد أولوياتها الوطنية، وتبرزها كدولة متقدمة تقنياً، تشجع الابتكار وتهتم بالبيئة".

وتابع: "يظهر جناح بيلاروسيا وجهة سياحية من الدرجة الأولى بما يضمه من مساحات تقدم الموارد الطبيعية والتاريخية لهذا البلد الجميل، إضافة إلى إبرازها الدولة مركزاً للأعمال والتجارة يضم فرص استثمار واعدة".

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن إكسبو 2020 دبي، يرسل رسالة مهمة للتعاون لأجل مستقبل أفضل من خلال بناء العلاقات، وتقوية الروابط بين الجميع، لافتاً إلى أن الحدث الدولي يحرص على استفادة الكل مما يوفره من فرص للعمل والاستثمار تهم المشاركين.

وقد أشار معالي الشيخ نهيان بن مبارك في كلمته إلى أن معاملات التبادل التجاري بين بيلاروسيا والإمارات، زادت في السنوات الأربع الأخيرة بنسبة 15%، داعياً إلى العمل لتعزيز روابط التعاون لقطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا، والأمن السيبراني، والبنية التحتية بما يعود على البلدين بالفائدة.