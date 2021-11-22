الرئيس الموريتاني يزور إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية إكسبو 2020 دبي، اليوم، حيث تفقد جناح بلاده المشارك لأول مرة في الحدث الدولي، وتجول في أرجاء الموقع.

واستمع الرئيس الموريتاني، والوفد المرافق له خلال الزيارة، إلى شرح وافٍ عن مكونات الجناح الموريتاني التي تقدم الأهداف الكبرى لدولة موريتانيا، مثل تعزيز الاستثمار الأجنبي، والتحول الرقمي، وتعزيز صادرات البلاد في مختلف القطاعات.

وعقب زيارة جناح بلاده، توجه فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني، والوفد المرافق له، إلى جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أكد عمق العلاقات التي تربط البلدين وامتدادها التاريخي.