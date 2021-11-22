انطلاق أسبوع البحرين الوطني في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت فعاليات أسبوع البحرين الوطني في "إكسبو 2020 دبي " وتستمر حتى 27 نوفمبر الجاري وتضم عددا من أنشطة الأعمال و الثقافة تستهدف زيادة الوعي بما تزخر به المملكة من ثقافة غنية و بيئة مواتية للأعمال.

و ذكرت " هيئة البحرين للثقافة والآثار ومجلس التنمية الاقتصادية " بهذه المناسبة أن فعاليات الأسبوع أستهلت اليوم بفعالية التحدي الرقمي التي ينظمها بنك البحرين الوطني بالشراكة مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية اليوم وتسعى إلى تطوير القدرات الرقمية للشباب البحريني واستكشاف مختلف الاتجاهات التقنية الناشئة، فيما يقام غدا حدث دبلوماسي رفيع المستوى يحظى من خلاله عدد من سفراء الدول من الأسواق العالمية الرئيسية التي ترتبط مع البحرين بعلاقات تجارية واقتصادية بفرصة الاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة.

ويستضيف مجلس التنمية الاقتصادية يوم بعد غد الأربعاء منتدى بعنوان "التطلع المستقبلي: طريق الشرق الأوسط إلى الاقتصاد الرقمي"، بالشراكة مع "إيكونوميست" ويناقش حوكمة البيانات، والتشريع ، ودور رأس المال البشري، وإنشاء البيئة الداعمة للتقنيات الناشئة.

يتحدث في المنتدى عدد من الخبراء الدوليين والمسؤولين في البحرين، من بينهم المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، وخالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية - البحرين والشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية "بتلكو" وأريانا هافينغتون المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Thrive Global وماركوس إيست الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بشركةT Mobile المدير التقني السابق في مكتب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بشركة "جوجل" وعبد الواحد جناحي الرئيس التنفيذي لشركة "بنفت باي".

ويركز منتدى "استثمر في البحرين" يوم الخميس المقبل على تعريف المستثمرين بالمزايا التنافسية للمملكة من خلال جلساته التي ستضم مشاركة عدد من أبرز مؤسسات القطاعين العام والخاص.

و يسلط المنتدى الضوء على سبل وصول المستثمرين إلى سوق منطقة الخليج التي يبلغ حجمها 1.4 تريليون دولار أميركي .. ومسيرة الاقتصاد البحريني الأكثر تنوعا و ما يتمتع به من ازدهار في قطاعات الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية، ودور بيئة الأعمال الداعمة لنمو الشركات في البحرين إلى جانب التشريعات المتقدمة والمواتية للابتكار في ظل ما أعلنت عنه البحرين مؤخرا من خطة للتعافي الاقتصادي من شأنها تعزيز بيئة الأعمال وتمهيد الطريق للنمو في المستقبل.

و يحظى الزوار طوال أيام الأسبوع بالاطلاع على "طريق اللؤلؤ" الذي يحكي تراث صيد اللؤلؤ في البحرين وذلك من خلال إتاحة الفرصة لهم للقيام بمعاينة حصرية والتجول عبر الطريق المصنف ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو في المحرق.

ويحتفل جناح البحرين باليوم الوطني للمملكة يومي 25 و26 نوفمبر من خلال التعريف بما تساهم به في الساحة العالمية من خلال شعبها ومعالمها وأعمالها وابتكاراتها .

