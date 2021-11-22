شرطة الشارقة تناقش خطتها الاستراتيجية للعام المقبل في إكسبو 2020

المصدر: وام

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أكد العميد عارف هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، أن استراتيجية القيادة تركز على الارتقاء بمعايير العمل الاستراتيجي وتطوير الأداء المؤسسي والوصول به لتحقيق الإنجازات على أعلى المستويات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم في جناح فزعة بإكسبو 2020 دبي، بحضور المقدم محمد بطي الهاجري نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، ورؤساء الأقسام ومدارء الأفرع لمناقشة خططها الاستراتيجية 2021- 2022.

واستعرض الاجتماع‏ نقاط القوة ونقاط التحسين والفرص والتحديات وطرح القضايا الاستراتيجية والمبادرات التابعة لإدارة الإعلام والعلاقات العامة للعام القادم التي ستسهم في دعم ‏الأهداف الاستراتيجية وتعزيز جودة الحياة.

وأشاد مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بجهود الضباط وموظفي الإدارة لما حققوه من نتائج متميزة تسهم في تحقيق ‏أهداف القيادة المنسجمة مع رؤية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة الأمنية لمجتمع الإمارات.