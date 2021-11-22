منصور بن زايد يشهد انطلاق "القمة العالمية للصناعة والتصنيع" في إكسبو دبي

المصدر: وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من "القمة العالمية للصناعة والتصنيع" التي تنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" وتستمر حتى 27 نوفمبر الجاري، وتتضمن معرضاً صناعياً، وذلك بمركز دبي للمعارض ضمن "إكسبو 2020 دبي".

حضر الجلسة الافتتاحية للقمة التي تقام تحت شعار "الارتقاء بالمجتمعات.. توظيف التقنيات الرقمية لتحقيق الازدهار"، فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة ضيف شرف القمة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المشارك للقمة عن الجانب الإماراتي، وجون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون التغير المناخي، ولي يونغ المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعة "يونيدو" الرئيس المشارك للقمة عن الأمم المتحدة، وبدر سليم سلطان العلماء رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، وكبار المسؤولين بالأمم المتحدة، و25 وزيراً، إلى جانب مصنعين وخبراء عالميين ورؤساء تنفيذيين لكبريات الشركات الصناعية العالمية.

تنمية شاملة

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إن دولة الإمارات، وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة، ركزت عبر "مشاريع الخمسين" على بناء وتعزيز اقتصادها ليكون الأفضل والأنشط عالمياً، وذلك من خلال خطة تنموية شاملة وطموحة لضمان تحقيق الريادة في المؤشرات الاقتصادية الحيوية وتقوية مكانة الدولة المحورية في الاقتصاد العالمي.

وأكد سموه أن رؤية القيادة الرشيدة الاستشرافية لقطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، مكنت القطاع من أداء دوره الأساسي في بناء الاقتصاد المحلي بما يعزز تنافسية الإمارات ويدعم بيئة الأعمال في الدولة، والتي تتميز بالكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة وتمتع ببنية تحتية فائقة التطور والفاعلية.

وأضاف سموه أن مشاركة هذه النخبة من القادة والمسؤولين العالميين في القمة العالمية للصناعة والتصنيع يعزز التعاون الدولي لصياغة مستقبل قطاع الصناعة العالمي بما يؤكد مكانة دولة الإمارات باعتبارها منصة عالمية لتطوير الخبرات وصنع الحلول ووضع التصورات اللازمة لتحقيق الازدهار العالمي.

جولة

وعقب الجلسة الافتتاحية للقمة، قام سموه بجولة بأجنحة عدد من الجهات الحكومية والشركات الوطنية والدولية المشاركة في معرض الصناعة والتقنيات المتقدمة الذي يقام ضمن فعاليات الدورة الرابعة من القمة ويسلط الضوء على مبادرة "اصنع في الإمارات" الأولى من نوعها لتشجيع المستثمرين والمطورين والمبتكرين المحليين والدوليين على الاستفادة من التسهيلات والحوافز التي يقدمها القطاع الصناعي في الدولة.

يشارك في القمة العالمية للصناعة والتصنيع أكثر من 250 متحدثا بما في ذلك 4 رؤساء دول وممثلون لرؤساء دول ورئيسا وزراء سابقان و4 من كبار ممثلي الأمم المتحدة والمبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون التغير المناخي، وأكثر من 25 وزيراً من دولة الإمارات ودول العالم، إضافة إلى حضور إماراتي بارز في معظم جلسات أسبوع القمة التي تزيد عن 70 جلسة.

فعاليات

وتشهد القمة 3 مؤتمرات متخصصة عن التكنولوجيا والاستثمار المؤثر والطاقة البديلة والمتجددة و3 فعاليات مشتركة مع المملكة المتحدة وأستراليا وإيطاليا ودورات احترافية وتدريبية للشباب، ومعرضا صناعيا و تكنولوجيا متخصصا إضافة إلى فعالية للرياضات الإلكترونية، وفعالية مع مركز سكولكوفو للابتكار.

وتستمر القمة 6 أيام بمشاركة أكثر من 5 آلاف شخص من 130 دولة وتستضيف 60 جناحاً ويتخللها يومان من ورش العمل والدروس التدريبية المتقدمة.