أبرز فعاليات إكسبو حتى 25 نوفمبر

المصدر: البيان

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أعلن إكسبو 2020 دبي، عن الأنشطة والبرامج والفعاليات حتى 25 نوفمبر الجاري، وأبرزها:



اليوم الوطني لجمهورية روسيا البيضاء

-الاحتفال الرسمي باليوم الوطني لجمهورية روسيا البيضاء، بمراسم أبرزها رفع العلم، وعزف النشيد الوطني، والكلمات الترحيبية للمندوبين الرسميين، بالإضافة إلى عرض ثقافي.

-الساعة 10:15-ساحة الوصل



استعراض فرق الرقص الأكاديمية البيلاروسية

-عرض يأتي ضمن برنامج حفل "من روسيا البيضاء، مع الحب"

-الساعة 11:00-12:00، جناح روسيا البيضاء



منتدى الاستثمار البيلاروسي

-جمع يضم مهنيين وممثلين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص.

-الساعة 13:00، نادي 2020 من إعمار



أسبوع البحرين الوطني (22 – 27 نوفمبر)

-أسبوع من الأنشطة التي تهدف إلى إبراز البحرين كمركز للأعمال والثقافة.

-انطلاق فعالية التحدي الرقمي، التي ينظمها بنك البحرين الوطني، بالشراكة مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، بهدف تطوير القدرات الرقمية للشباب البحريني واستكشاف مختلف الاتجاهات التقنية الناشئة.

-للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع المنسق الإعلامي لجناح البحرين



فعالية جناح موريتانيا:

-سيقوم فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بزيارة إكسبو 2020 يوم 22 نوفمبر، حيث سيقوم بإلقاء كلمة في مركز دبي للمعارض

- الساعة 12:30

-سيقوم فخامته بزيارة جناح موريتانيا، وستتوفر فرص لإجراء الحوارات الصحفية

- الساعة 13:00

القمة العالمية للصناعة والتصنيع

-تقام القمة كمبادرة مشتركة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وتعمل كمنصة متعددة الوظائف للقادة العالميين، لمناقشة وصياغة مستقبل التصنيع

-الساعة 09:00-18:00، القاعة 1، المجمع الشمالي، مركز دبي للمعارض، على مدى أربعة أيام



جلسة نقاشية: منتدى قيادة الأعمال الآسيوي، دبي العطاء ومنتدى قيادة الأعمال الآسيوي

-ضيف الشرف: معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، المفوَّض العام لإكسبو 2020 دبي

-حلقة نقاشية مع سعادة الدكتور طارق القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء؛ والدكتورة دينا عساف، منسّق الأمم المتحدة المقيم لدولة الإمارات العربية؛ وماجد العصيمي، السفير الوطني لليونيسيف؛ وماجد راشد، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية.

-الساعة 11:30 – 14:30، جناح دبي العطاء، غرفة مناقشات "ريوايرد"



المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

– "فرص استثمارية واعدة في قطاعات متنوعة"

-استكشاف فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

-الساعة 10:00 – 12:30، جناح جمهورية مصر العربية



الافتتاح الكبير لمعرض "محيطات البلاستيك"

-بصحبة الفنان بافيل باكسا، وفلاستيميل بيرانيك، وياروسلاف بروسيك، وإيلا سمسيك.

-يعرض الزوار أفكارهم بهدف المساعدة في منع تلوث البحار والمحيطات.

-الساعة 18:00، جناح جمهورية التشيك (حتى 30 نوفمبر)



عرض فرقة "الضياء" الموسيقية

-عرض موسيقي تقدمه الفرقة الجزائرية التي تدمج عدة أنماط موسيقية مثل الديوان، والفلامنكو، والموسيقى الشعبية، والسامبا، والسالسا، وموسيقى الريغي.

-الساعة 20:00 – 22:00، منصة اليوبيل

-كما تقدم الفرقة عرضاً آخر، الساعة 18:00، يوم 24 نوفمبر، في جناح الجزائر



فعاليات مرتقبة



23 نوفمبر



اللجنة الأوليمبية الوطنية الإيطالية – اليوم الرياضي الإيطالي

-طوال اليوم، في جناح إيطاليا والملعب المتعدد الأغراض



الإمارات العربية المتحدة والمغرب: فرص الاستثمار والتعاون المشترك

-من الساعة 15:00 إلى الساعة 17:00، جناح المغرب



رحلة خيط

-من الساعة 17:00 إلى الساعة 17:30، على مسرح دبي ميلينيوم



نسمة والفرقة : عرض حي لفرقة الدبكة اللبنانية

-من الساعة 19:00 إلى الساعة 21:30، في الجناح اللبناني



دروس التانغو من الأرجنتين

-من الساعة 17:00 إلى الساعة 18:30، على منصة البحر



الجلسة اللاتينية/الكوبية الجانبية

-من الساعة 20:00 إلى الساعة 20:40، على مسرح دبي ميلينيوم



استعراض إكسبوسونيك الموسيقي

-من الساعة 21:45 إلى الساعة 22:45،على مسرح دبي ميلينيوم



امتيازات الفلبين التجارية عبر الإنترنت (B2B)

-ينظم في الفترة من 23 نوفمبر حتى 25 نوفمبر، في جناح الفلبين



24 نوفمبر



اليوم الوطني لإيطاليا

-في تمام الساعة 10:15، في ساحة الوصل



عرض الفرقة الإيطالية للتلويح بالأعلام من مدينة "دي لا كافا"

-من الساعة 10:00 إلى الساعة 10:30، على ساحة الأرض



الحدث البارز في الأسبوع الوطني للبحرين:

-"استشراف المستقبل: مسار الشرق الأوسط نحو اقتصاد رقمي"

-للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع المنسق الإعلامي لجناح البحرين



حفلة موسيقية لفرقة لاسكالا أكاديمي

-من الساعة 19:30 إلى الساعة 20:40، على مسرح دبي ميلينيوم



قمة الصناعة التحويلية والتصنيع العالمية

-من الساعة 09:00 إلى الساعة 18:00، في القاعة 1، مركز دبي للمعارض، المجمع الشمالي



مجلس موناكو الاقتصادي

-من الساعة 10:00 إلى الساعة 19:00، في جناح موناكو



سلسلة الاستثناءات

- برنامج كيف تنهض المرأة بالقيادة

-من الساعة 14:30 إلى الساعة 17:30، في جناح المرأة



ندوة نقاشية تقيمها شركة جارديان للزجاج

-من الساعة 18:00 إلى الساعة 22:00، في جناح لوكسمبورغ



حفلة عبدالله الرويشد الغنائية

-من الساعة 20:00 إلى الساعة 22:30، على منصة اليوبيل



كشّ ملك! بطولة العالم للشطرنج

-في الفترة من 24 نوفمبر حتى 16 ديسمبر، في مركز دبي للمعارض



25 نوفمبر

بطولة العالم للمدارس في الشطرنج

-في الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر، في جناح إسبانيا



اليوم الوطني للبحرين

-في تمام الساعة 16:15، في ساحة الوصل



سلسلة إلهام الحياة الفطرية في أبوظبي من هيئة البيئة- أبوظبي

-من الساعة 10:00 إلى الساعة 13:00، على مدرج تيرّا



سلسلة الاستثناءات

- القضاء على العنف ضد المرأة

-من الساعة 11:00 إلى الساعة 19:00، في جناح المرأة



أسبوع البحرين الوطني: الاستثمار في منتدى البحرين

-للحصول عل المزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع المنسق الإعلامي لجناح البحرين



كأس كرة القدم الأرجنتينية

-من الساعة 15:00 إلى الساعة 18:00، الحديقة الأسترالية (كرة القدم الخماسية)



أسْتَريت ستافا (عازف الجيتار) وإغزونا (مغني منفرد)

-من الساعة 18:00 إلى الساعة 19:00، على منصة البحر



حفلة موسيقية حية – للمغنية ماد هاترز دوتار

-من الساعة 20:00 إلى الساعة 22:30 على مدرج (جناح ألمانيا)



الإيقاعات الحديثة لآلة القانون

-من الساعة 20:30 إلى الساعة 21:00، على منصة الأرض



عرض أزياء: القفطان المغربي

-من الساعة 21:00 إلى الساعة 21:30 في جناح المغرب



