النغم الفلبيني.. "دارين إسبانتو" ينثر الفرح في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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أحيا الفنان الفلبيني "دارين إسبانتو"، وأعضاء فرقة "ديسمبر أفنيو"، حفلا فنياً ضخما على مسرح اليوبيل في إكسبو 2020 دبي، حيث تعرف الجمهور على النغم الفلبيني ضمن ليلة مخصصة لهذه الموسيقى شهدت إقبالاً غفيراً من الجالية الفلبينية في الإمارات، إلى جانب زائري الحدث الدولي من كل الجنسيات.



وأدى "دارين إسبانتو" أغانيه ذات الجماهيرية العالية مع حركات رقص حماسية شاركه فيها مجموعة الراقصين على المسرح مع تفاعل كبير من الجمهور الحاضرين الذين اصطفوا في طوابير طويلة ليحضروا الحفل منذ ساعات باكرة مساء اليوم.



وسطع نجم هذا المغني والممثل الفلبيني-الكندي الموهوب "دارين إسبانتو"، من خلال مشاركته بالنسخة الفلبينية لبرنامج "ذا فويس" الخاص بالأطفال، ليتصدر بعدها المرتبة الأولى في قوائم أفضل الألبومات مبيعاً مع إصداره الأول، وهو يبلغ من العمر حالياً 21 عاماً، علماً بأنه أقام أول حفل موسيقي منفرد له وهو في عمر الرابعة عشرة.



وقدمت فرقة "ديسمبر أفنيو" من مانيلا، ألحاناً وإيقاعات موسيقية منوعة من فنون الـ "إندي بوب"، والروك بطريقتها التي طالما جذبت الجمهور وصنفتها ضمن أفضل الفرق الغنائية في هذا المجال عل أرض الفلبين.



وقامت فرقة Benedikte المكونة من ستة أعضاء بتقديم بعض الأغاني الإنجليزية والفلبينية الشهيرة التي تجذب الجمهور العريض في كل حفلاتها داخل الفلبين وخارجها.