4.1 ملايين زيارة لإكسبو دبي في 7 أسابيع

المصدر: دبي-عدنان الغربي، تصوير : غلام كاركر

ت + ت - الحجم الطبيعي

تخطى عدد الزيارات لـ "إكسبو2020 دبي" حاجز الـ 4 ملايين زيارة في 7 أسابيع، خلال الفترة الممتدة من الأول من أكتوبر الماضي إلى 21 نوفمبر الجاري، حيث سجل الحدث العالمي، الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، 4.156.985 زيارة.

واستفادة أكثر من 160 ألف زائر بعروض تذاكر 45 درهما.

و بلغ عدد الزيارات عبر المنصات الرقمية لإكسبو دبي 22 مليون زيارة خلال الفترة الممتدة من 1 أكتوبر الماضي إلى 21 نوفمبر الجاري.

ويواصل إكسبو 2020 دبي" جذب الزوار من مختلف الجنسيات من داخل الدولة وخارجها بفضل تنوع فعالياته وشموليتها في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والفنية وغيرها، و الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية المتواصلة التي تناسب مختلف الأعمار في موقع الحدث.