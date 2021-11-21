جناح إستونيا في إكسبو 2020 يستعرض رقمنة الشركات والأعمال

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضاف جناح إستونيا في إكسبو 2020 دبي، اليوم، مجموعة من الشركات الرائدة في الدول الاسكندنافية، والتي لاقت انتشاراً واسعاً في دولة إستونيا تحديداً، وذلك كبرهان على نجاح الدولة في رقمنة جميع خدماتها.

وأكد مسؤولون بالجناح الإستوني أن أي شركة يمكنها أن تنهي أوراق اعتمادها في إستونيا من خلال الإنترنت في غضون 3 ساعات فقط، وقال مسؤول بالجناح إن إستونيا وصلت لدرجة من الرقمنة بحيث لا يوجد إجراء لا يتم من خلال الإنترنت ما عدا الزواج أو الطلاق.

وقامت 5 شركات بعرض أعمالها، مثل شركة "أوكو – بيور إيرث"، والتي تقوم بإنتاج وتطوير مواد بناء وتشطيبات طبيعية بنسبة 100%، مماثلة لتلك المستخدمة منذ آلاف السنين، وهي واحدة من أقدم الشركات المنتجة لمواد البناء الطبيعية في المنطقة الاسكندنافية، حيث تعود جذورها إلى أكثر من ثلاثة أجيال.

وتتماشى منتجات شركة "أوكو – بيور إيرث" مع أحد أهداف إكسبو 2020 دبي، حيث يؤدي استخدام منتجات الشركة إلى حياة أكثر استدامة على الأرض.

كما عرضت شركة "كولد كاب" الإستونية أحد منتجاتها، وهو عبارة عن منتج مبتكر يتم تركيبه بجوار الباب الرئيس، يتم من خلاله توصيل المواد الغذائية، والبضائع إلى الغرفة مباشرة.